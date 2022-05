Mutirão contra a dengue em Matinhos entra na 3ª semana

Começou nesta segunda-feira (23) e segue até sexta-feira (27) a ação “Meu Bairro Sem Aedes” da Prefeitura de Matinhos no bairro Tabuleiro, região com maior índice de infestação do mosquito na cidade.

O trabalho consiste na vistoria dos imóveis e terrenos baldios para eliminação dos possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, febre amarela e chikungunya. Os agentes de endemias auxiliarão na remoção dos resíduos para que a Secretaria do Meio Ambiente realizem a retirada. A ação contará também com a aplicação do inseticida Cielo-ULV, através de bombas costais.

Os números de dengue no município são alarmantes, e diversas ações estão sendo tomadas a fim de eliminar focos do mosquito, informa a prefeitura.

O secretário municipal da Saúde, Paulo Henrique de Oliveira, ressalta que é fundamental que todos os moradores colaborem com a ação, permitindo que os agentes de saúde adentrem em seus imóveis para a realização da vistoria completa e sigam todas as orientações necessárias para combater os criadouros do Aedes.

PROGRAMAÇÃO SEMANA 3 – BAIRRO TABULEIRO