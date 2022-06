Sesc Caiobá recebe encontro de mulheres empresárias

Matinhos recebe amanhã (terça-feira, 21), empresárias da Região Metropolitana de Curitiba, do Vale do Ribeira e Litoral para o “Sebrae Delas”, evento com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino.

O encontro terá três palestrantes e acontecerá das 9h às 17h, no Sesc Caiobá. No total, 250 vagas gratuitas foram disponibilizadas.

De acordo com Elaine Cristina Alves Vidal, consultora do Sebrae, a Região Leste do Paraná se destaca pelo grande número de empresárias. Um levantamento recente do Sebrae aponta que são mais de 122 mil mulheres donas do seu próprio negócio na região Leste, que envolve RMC, exceto a capital, além do Litoral e Vale do Ribeira.

Além do espaço para networking, o Sebrae Delas no Litoral terá palestras com Rosângela Agnonese, coordenadora do Polo de Liderança do Sebrae, Leila Navarro, empresária e palestrante motivacional, e Carla Sarni, idealizadora da franquia odontológica, Sorridents. Nos intervalos entre as palestras, haverá apresentações de uma dupla circense, que insere a arte do circo no contexto empresarial.

“Nosso objetivo é fortalecer o vínculo dessas empresárias e compartilhar conhecimento sobre como vencer os desafios do empreendedorismo, com foco no desenvolvimento de pequenos negócios e fortalecimento das lideranças femininas”, completa Elaine.

Palestrante

Leila Navarro antecipa que, durante suas palestras, costuma debater o papel da mulher no empreendedorismo e no mundo moderno de uma maneira “gostosa, divertida e inteligente”.

“As mulheres têm uma maneira única de olhar o mundo. E o nosso maior engano é querer copiar o modelo masculino para o desenvolvimento dos nossos projetos, dos nossos negócios. Vivemos em uma sociedade que está em constante evolução. Por isso, precisamos assumir este papel de protagonismo e posicionamento. Não podemos mais entregar o poder ao outro. Então, na quarta-feira não vai ter para ninguém. Nós, mulheres, vamos mudar a região litorânea do Paraná”, encoraja a palestrante.