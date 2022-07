Pontal promove Conferência Municipal de Mobilidade Urbana

No próximo dia 14, a Prefeitura de Pontal do Paraná vai realizara Conferência Municipal sobre Mobilidade.

Serão apresentadas as minutas das leis que irão estruturar a política municipal do setor.

A audiência será realizada no Centro de Capacitação em Praia de Leste, das 8h às 18h, também poderá ser acompanhada virtualmente na página da prefeitura no Facebook e também no canal do YouTube da FUPEF (Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná), instituição contratada para elaborar o Plano de Mobilidade do Município.