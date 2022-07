UFPR oferece pré-vestibular para estudantes de Matinhos e Pontal

Aulas em Pontal do Paraná serão Centro de Capacitação, em Praia de Leste. Foto: Prefeitura (arquivo)

A UFPR Litoral, em Matinhos, e o campus do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná, estão oferecendo curso preparatório para o vestibular gratuito para alunos das redes públicas das duas cidades. O projeto é feito em parceria com as secretarias municipais de Educação dos dois municípios.

As aulas são no período noturno. O curso acontece nas dependências da Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva, localizada na rua Ceciliano Tavares, n° 444, em Matinhos; e no Centro de Capacitação de Pontal do Paraná, localizada na rua Dídio da Costa, n° 422, no balneário Praia de Leste.

São 30 vagas em cada cidade. Os candidatos, que cumprirem os requisitos mínimos, serão classificados de acordo com a ordem de inscrição

• DATA:

Início 1º de agosto e término em 25 de novembro.

• HORÁRIOS:

Serão ministradas 12 horas semanais de aulas, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, simultaneamente para as duas unidades (Matinhos e Pontal do Paraná), contemplando as áreas definidas: Matemática, Química, Física e Português (3 horas cada uma).

• INSCRIÇÕES:

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas via formulário online no link Formulário de Inscrição ou via formulário a ser preenchido no local da entrega dos documentos.

• PRAZO:

O prazo de inscrição vai até o dia 20 de julho de 2022. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado;

• REQUISITOS:

São requisitos mínimos para a realização da matrícula no ECurso:

a) Ser, ou ter sido, estudante oriundo da rede pública de ensino;

b) Residir nos municípios de Matinhos ou Pontal do Paraná;

c) Possuir no mínimo o 1º ano do Ensino Médio completo.

• DOCUMENTOS:

As inscrições serão efetuadas mediante a comprovação dos documentos:

a) Preenchimento do formulário de inscrição;

b) Cópia do comprovante de endereço;

c) Cópia do documento de identificação, sendo permitidos: Carteira Nacional de Habilitação ou RG. É vedada a apresentação de documentos com prazo de validade vencido.

• RESULTADOS

O resultado do processo de seleção será divulgado nas seguintes plataformas:

– Site da INTEGRA/UFPR (www.integra.ufpr.br);

– Site do Campus Pontal do Paraná (www.cem.ufpr.br);

– Site do Setor Litoral (http://www.litoral.ufpr.br);

– Também poderão ser divulgados via redes sociais dos campi mencionados, assim como no site das Secretarias de Ensino dos Municípios de Matinhos e Pontal do Paraná.

A matrícula no curso é gratuita e será realizada presencialmente entre os dias 20 e 25 de julho, nos seguintes locais:

• Município de Pontal do Paraná:

a) Secretaria da Unidade de Mirassol, Campus Pontal do Paraná, Centro de Estudos do Mar, Rua Rio Grande do Norte, 145 – Balneário Mirassol – Horário de atendimento: de segunda a sexta das 13h às 18h;

b) Centro de Capacitação – Prefeitura de Pontal do Paraná – Rua Didio, 422 – Balneário Praia de Leste – Horário de Atendimento: de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h.

• Município de Matinhos:

a) Recepção Setor Litoral – Rua Jaguariaíva, 512, Matinhos. Horário de atendimento: de segunda a sexta das 14h às 18h. (Responsáveis: Professora Ana Josefina Ferrari e Juliana Borges Pereira);. Horário de atendimento: de segunda a sexta das 13h às 18h.

b) Secretaria de Educação do Município de Matinhos, localizada na Rua das Fontes – Centro, Matinhos – PR. Horário de atendimento: de segunda a sexta das 14h00 às 17h00 (Responsável: Professora Nádia Regina Mendes.

• Contato

Para esclarecimentos de dúvidas referentes ao presente edital deverão ser solicitados por e-mail no endereço ecurso @ufpr.br.

Formulário de inscrição online

Confira o edital: