UFPR Litoral inaugura exposição com artistas visuais do litoral paranaense

Acontece hoje (quinta-feira, 18), às 19h, a inauguração da exposição de artes visuais “Novos Caiçaras.. Para além da matéria”, no hall do Auditório Juliano Fumaneri Weiss, da UFPR Litoral, em Matinhos.

A exposição, que já passou pela mostra de atividades paralelas do 32° Festival de Inverno da UFPR em Antonina, reúne trabalhos de artistas visuais que residem no litoral paranaense, tanto artistas nascidos na região, quanto artistas que decidiram aqui se estabelecer.

Os artistas foram escolhidos dentre os participantes do Mapeamento das Artes Visuais do Litoral do Paraná, uma ação realizada pelo Projeto de Extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais, do curso de Licenciatura em Artes da UFPR Litoral.

O mapeamento é uma ação contínua, iniciada no ano de 2020 e realizada através do Instagram @arteslitoral, onde convida os artistas visuais a publicarem seus trabalhos e biografias.

Para a exposição Novos Caiçara, o fio condutor (para além da matéria) é um olhar sobre as influências advindas do meio e inscritas no nosso tempo.

A organização e curadoria foram realizadas por Carla Ruschmann e Luciana Ferreira, ambas docentes, pesquisadoras e extensionistas do curso de Licenciatura em Artes da UFPR em Matinhos; e a exposição conta com a participação dos seguintes artistas: André Serafim, Beni Moura, Carla Ruschmann, Carlos Alberto Kussik, Débora Brancaglião, Douglas Mayer, Elencristina Schneider, Emer Ramos, Isaurina Maria, Claudio Kambe, Laercio Gomes, Luciana Ferreira, Luiz Eduardo Geara, Marcel Fernandes, Pablo Benedini, Sylvia Capriles.