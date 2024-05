57 anos de Matinhos terá Paralamas do Sucesso, Ana Castela e outras atrações

A Prefeitura de Matinhos anuncia a programação de shows para a celebração do aniversário de 57 anos da cidade. Com uma agenda repleta de atrações musicais, a festa promete agradar todos os gostos e idades, começando no dia 8 de junho e se estendendo até o dia 16.

Para dar início às festividades, sábado (8 ) recebe ao palco duas atrações: a boiadeira, Ana Castela a partir das 21h e em seguida o grupo É o Tchan.

Na segunda-feira (10), o público gospel pode contemplar a apresentação do Ministério Avivah, em uma noite de louvor e adoração. Terça-feira (11), os amantes do pop-rock nacional poderão curtir o som do Paralamas do Sucesso, com os principais hits em um show que romperá a meia-noite, entrando com tudo no dia do aniversário de Matinhos.

No dia 12 (quarta-feira), a programação será aberta com desfile cívico, às 8h. Ainda será servido um bolo de 57 metros, um para cada ano de nossa cidade. Para fechar o dia, Os Serranos comandam a festa e prometem muita animação com o melhor da música gauchesca.

E a festa continua na quinta-feira (13), com o show da dupla Cezar & Paulinho. Na sexta-feira (14) os fãs de pagode podem aproveitar a noite ao som de Mumuzinho. No dia 15 (sábado), acontece o casamento coletivo às 11h e a festa continua com atrações nacionais com o show da cantora sertaneja Yasmin Santos durante a noite.

E para encerrar a semana de comemoração, a dupla Guilherme & Benuto irá se apresentar, trazendo mais uma vez a música sertaneja para o palco. Todos os shows nacionais estão marcados para ter início a partir das 21h.

Além disso, o palco alternativo recebe o melhor dos artistas locais durante todos os dias de festa, sempre a partir das 15h. A novidade deste ano é que o palco será totalmente aberto, sem a necessidade de pulseirinhas.

