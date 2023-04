Obra na orla de Matinhos chega a 70% e microdrenagem inicia em maio

Fotos: Alessandro Vieira/CC

O governo estadual anunciou que a grande obra em Matinhos que inclui a engorda da praia vai entrar em abril em uma nova fase. No dia 11 deve começar a urbanização do trecho entre a rua das Sereias e o Mercado do Peixe. Em seguida, no mês de maio, terão início as intervenções de microdrenagem, única etapa que, segundo governo, “ainda não foi iniciada para evitar transtornos aos moradores e turistas durante a temporada de verão”.

De acordo com o diretor de Saneamento Ambiental do Instituto Água e Terra (IAT), José Luiz Scroccaro, serão realizados a partir de abril o plantio de espécies nativas da região; o calçamento em paver e petit pavet; assentamento de meio-fio; piso tátil; estacionamentos em concregrama; pavimentação; melhoria na pista de rolamento da Avenida Atlântica; instalação de bancos e lixeiras e colocação de iluminação em LED. O órgão ambiental do estado é o contratante e o responsável pela fiscalização e execução das obras, ao lado do Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação pública.

“Vamos dar início ao paisagismo da orla e à microdrenagem, entrando de vez na fase final da revitalização de Matinhos. Queremos entregar neste ano todas as estruturas marítimas, como os guias-correntes, headlands e o espigão, e também essa parte urbanística. Assim, para o ano que vem, ficaria apenas a conclusão da microdrenagem”, afirmou Scroccaro.

O projeto de plantio com retirada da restinga existente sofreu duras críticas de estudiosos e acabou sendo suspenso pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e, liminarmente, pela Justiça Federal. O caso ainda não foi julgado.

Em razão das intervenções, algumas ruas e espaços de Matinhos precisarão ser interditadas. A Orla na região da Praia dos Pescadores ficará bloqueada entre 11 de abril e 8 de julho; o trecho do Mercado do Peixe entre 12 de junho e 29 de julho; e a Rua das Sereias e arredores entre 19 de junho e 15 de agosto.

A revitalização da faixa de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida é considerada a principal intervenção ambiental e urbanística da história do Litoral do Paraná, com investimento de R$ 314,9 milhões por parte do Governo do Estado, apenas nesta etapa inicial. As obras começaram em junho de 2022, com finalização prevista para 2024 – a última parcial, deste mês, apontou índice de execução de 71%.

DRENAGEM – As ações de microdrenagem, por sua vez, também foram divididas por períodos e têm previsão de começar no dia 15 de maio, pela rua Ponta Grossa. Na sequência as obras se concentrarão na Avenida Atlântica, no trecho entre as ruas Ponta Grossa e Antonina, no período entre 9 de junho e 7 de julho; no trecho entre as ruas Antonina e Ceciliano Tavares da Avenida Atlântica, entre 10 de julho e 28 de julho; e na rua Paranaguá, de 31 de julho a 7 de agosto. Somente após o fechamento deste cronograma é que a intervenção avança para outras vias.

É justamente essa medida, em conjunto com a parte de macrodrenagem, que vai minimizar os impactos causados pelas cheias na cidade, uma reclamação antiga de moradores e turistas. “Esses serviços vão diminuir e muito as cheias em toda a região de Matinhos. São 23 quilômetros de microdrenagem e pouco mais de um quilômetro de macrodrenagem”, afirmou Scroccaro.

“Essas fases se completam com a macrodrenagem, escoando a água que recebe do sistema da micro. A integração permite ganhar cota, caimento para a água com as canaletas em U. Tudo isso faz com que o escoamento para o mar seja mais rápido, evitando problemas como cheias na cidade”, acrescentou.

Segundo o diretor, a ação vai garantir períodos mais constantes sem alagamentos. “Claro que se houver uma chuva de grande intensidade em um curto período de tempo, aliada à maré alta, teremos cheias. Mas com um escoamento muito mais rápido e eficiente do que o sistema atual”, explicou.

As intervenções de macrodrenagem começaram em junho do ano passado e alcançaram 41% de conclusão. Estão sendo feitas ao longo de 1,5 quilômetro no Canal da Avenida Paraná, no bairro do Tabuleiro, em Caiobá. O projeto prevê deixar o canal com sete metros de largura, em concreto formatado como um U (na base e nas laterais), aumentando a velocidade do escoamento e diminuindo o nível de alagamento.

O canal da Avenida Paraná terá a finalidade de aliviar as águas que vão para o rio Matinhos, minimizando as cheias e melhorando a vida de uma grande parcela de moradores do bairro Tabuleiro, um dos mais afetados pelas chuvas.

OBRAS – A obra de revitalização da orla de Matinhos é realizada em duas etapas, num valor total de mais R$ 500 milhões. A fase inicial, com orçamento de R$ 314,9 milhões, abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

As intervenções neste momento estão sendo realizadas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

Os números da obra

Porcentual de execução obra: 71%

Espigão da Praia Brava: 90%

Guias-Correntes da Avenida Paraná: 69%

Guias-Correntes de Matinhos: 26%

Headland Riviera: 86%

Headland Flórida: 90%

Urbanização Caiobá: 45%

Urbanização Balneários: 21%

Plantio de restinga em Caiobá: 46%

Macrodrenagem: 41%

Assentamento Macrodrenagem: 525,3 metros (38,5%)

Microdrenagem: previsão de início em maio

Tetrápodes produzidos: 3.763 (73%)

Tetrápodes lançados na Praia Brava: 340 (100%)

Tetrápodes lançados no Balneário Flórida: 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Balneário Riviera: 588 (86%)