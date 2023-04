Aberta chamada de artigos para a Revista do Legislativo Paranaense

A Revista do Legislativo Paranaense, uma publicação da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, está com prazo aberto para a submissão de artigos científicos para a edição 2023. Até o dia 7 de julho, no site da revista (http://revista.assembleia.pr.leg.br), interessados em terem os seus trabalhos publicados podem fazer a inscrição.

Poderão ser enviados trabalhos em formato de ensaio, estudo de caso, estudo comparado e revisão bibliográfica que tenham como tema central a Democracia e o Poder Legislativo, contemplando temas como processo legislativo, comportamento parlamentar, organização interna do Legislativo, democracia e relação entre Poderes, políticas públicas, federalismo, comportamento político, partidos políticos, eleições e participação política, comunicação política, administração pública, atuação das Escolas do Legislativo, entre outros.

O periódico está em seu sétimo número e, em 2022, recebeu o reconhecimento pela sua qualidade. A Revista produzida pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná entrou para um seleto grupo de publicações acadêmicas classificadas pelo Qualis Periódicos.

O Qualis foi criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), para avaliar a produção científica de programas de pós-graduação em território nacional. A Revista do Legislativo Paranaense, em sua primeira classificação, recebeu o conceito B2 pelo quadriênio 2017-2020, que é considerado uma excelente nota para uma publicação, principalmente considerando o pouco tempo de existência e a sua natureza de pertencer a uma Assembleia Legislativa.

“Foi um orgulho muito grande para nós receber esta classificação. Nossa revista ainda é muito jovem, mas conseguimos manter a periodicidade, mesmo com a pandemia, e também mantivemos um alto grau de exigência e de transparência para a seleção e a publicação de artigos”, disse a coordenadora Pedagógica e editora-chefe da Revista, Roberta Picussa. “Para 2023 esperamos receber mais submissões de que nos anos anteriores, devido à nossa classificação B2 no Qualis, acreditamos que a nossa Revista será ainda mais prestigiada”, completou.

Cronograma

As submissões devem ocorrer até o dia 7 de julho no site da Revista do Legislativo (http://revista.assembleia.pr.leg.br). Após esse prazo, os trabalhos passarão por uma avaliação editorial, para verificar se os textos seguiram as diretrizes para autores e, se o tema está dento do escopo da Revista. Posteriormente, os artigos passarão pela avaliação cega de parecistas que, geralmente, são pesquisadores especialistas no tema do artigo.

A partir do dia 15 de agosto está prevista a devolutiva aos autores. A publicação da Revista deve ocorrer em outubro deste ano.

Todas as regras e diretrizes podem ser consultadas no site da Revista e o passo-a-passo para a submissão dos trabalhos pode ser conferido no link: https://bit.ly/41v6TfW.

A Revista

A Revista do Legislativo Paranaense, que em 2022 atingiu a publicação de número seis, é uma publicação da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, com o objetivo de divulgar produções que investiguem o Poder Legislativo e a Democracia no Brasil. O processo de avaliação da Revista e a colaboração da comunidade acadêmica submetendo e avaliando os artigos é que a fizeram alcançar rapidamente os degraus mais altos de qualidade.

As edições anteriores estão disponíveis para consulta no site da Revista.