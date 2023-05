Morretes realiza concurso público com 34 vagas imediatas

A Prefeitura de Morretes lançou na semana passada o Edital de Concurso Público com vagas para 30 cargos/funções, sendo 34 vagas imediatas, com níveis de escolaridade de ensino Médio ou Superior e salários entre R$ 1.302,00 e R$ 8.000,00.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 (ensino médio) a R$ 120,00 (ensino superior). A prova será no dia 30 de julho.

O último concurso público para servidores efetivos realizado em Morretes foi em 2015.

Confira o edital do concurso no final deste txto ou no link abaixo:

https://www.morretes.pr.gov.br/uploads/concurso/EDITAL-0012023-CP-FINAL.pdf

e no site do Instituto Omni: http://www.omniinstituto.org.br, empresa responsável pela elaboração do Edital do Concurso Público e por todas as fases do processo seletivo.

Confira os cargos:

Agente Comunitário de Saúde, Advogado, Agente de Turismo, Agente de Combate às Endemias, Agente Social, Assistente Administrativo, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Fiscal de Posturas, Fiscal de Obras, Fiscal de Meio Ambiente, Mãe Social, Médico Clínico Geral, Médico Clínico Geral – Saúde da Família, Nutricionista, Odontólogo, Procurador, Professor I, Professor II, Psicólogo, Psicopedagogo Institucional, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Higiene Dental e Veterinário.