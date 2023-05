Paranaguá e Pontal do Paraná são classificadas para escolha dos Destinos Inteligentes

Praia do Pontal do Sul, em Pontal do Paraná | foto: Prefeitura / Viagens e Caminhos

Seis municípios paranaenses – dois do Litoral – estão na lista de classificados na Estratégia Nacional DTI Brasil, divulgada pelo Ministério do Turismo nesta sexta-feira (26).

Foz do Iguaçu lidera com 95 pontos e Ponta Grossa é a terceira colocada com 82 pontos. Londrina, Paranaguá, Pontal do Paraná e Campo Mourão também estão na relação, com até 50 pontos.

Da lista dos habilitados divulgada no começo do mês, ficaram de fora Cascavel, Guarapuava, Maringá e São José dos Pinhais. O Ministério do Turismo abrirá prazo para que as cidades não classificadas entrem com recurso.

Após esse período, serão apontados dez destinos, pelo menos um por região, para receber apoio no planejamento de um sistema de gestão de Destino Turístico Inteligente, além de diagnóstico e consultoria técnica para auxiliar na construção de um plano de transformação.

Para fazer parte dos Destinos Inteligentes o município precisa se esforçar para resolver problemas divididos em nove eixos de atuação: governança, sustentabilidade, inovação, tecnologia, marketing, criatividade, mobilidade, segurança e acessibilidade.

Estratégia Nacional DTI

Em março deste ano, o Ministério do Turismo lançou edital de seleção para a Estratégia Nacional DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) Brasil. A iniciativa está na segunda edição e visa melhorar a competitividade de mercado dos destinos selecionados, que dotados de tecnologia e inovações se tornarão mais atraentes para os visitantes e população de toda a região. Na primeira temporada, Curitiba foi uma das escolhidas.

Puderam participar cidades com índices de desenvolvimento e infraestrutura, de acordo com a classificação A e B no Mapa do Turismo Brasileiro. No Paraná, três estão na categoria A e 14, na B. Nessa etapa, os dez primeiros colocados receberão a certificação de DTI em Transformação.

Em abril, os 17 municípios paranaenses aptos para participarem do edital receberam suporte da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), por meio de treinamento oferecido pela Diretoria de Gestão, Sustentabilidade e Inteligência Turística.

Durante o processo de capacitação, representantes dos órgãos municipais de turismo e das Instâncias de Governança Regional (IGR) foram orientados sobre como participar do edital e esclarecimentos relacionados à importância dos destinos turísticos inteligentes.

O diretor de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da Secretaria, Marcelo Martini, disse que a equipe continuará acompanhando o processo e apoiando os selecionados. “Será um ano de muito trabalho.

A nominação como Destino Turístico Inteligente será decorrente do comprometimento das prefeituras desses, municípios em executar as ações estabelecidas e governo estadual dará todo o suporte necessário para esses destinos”, explicou Martini.