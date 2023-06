Prefeitura de Pontal do Paraná inaugura Escola de Surf e Bodyboarding

Foi inaugurada nesta sexta-feira (26) a nova Escola de Surf e Bodyboarding de Pontal do Paraná, no balneário Ipanema.

São 118² de área construída e mais 23 m² reformados, que contam com área administrativa, sala de aula, vestiários masculino e feminino, depósito e banheiros externos. O custo da obra foi de R$ 356 mil e demorou 6 meses para ser finalizada.

O objetivo é atender os atletas de surf e bodyboarding da cidade e também trabalhar no contraturno das escolas.

Entre as autoridades estavam o prefeito Rudão Gimenes, a vice-prefeita e secretaria de Assistência Social de Pontal do Paraná, Patricia Millo Marcomini, o secretário municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, João Carlos Marcon, o diretor de Esportes José Luiz Vieira Barbosa (Mestre Pirata) e a promotora de Justiça de Pontal do Paraná, Cibele Dione Teixeira, que cortaram a faixa e descerraram a placa inaugural.

Rudão Gimenes destacou em seu discurso a importância desta inauguração. “Esta escola sendo inaugurada para mim é um sonho realizado, pois surfo desde criança, inclusive aprendi a surfar com pessoas que estão aqui presentes. Vale ressaltar que temos um atleta pontalense aqui da Escola de Surf e Bodyboarding, o Roger Fusculin, que foi para a final no Chile e vai disputar neste final de semana o Campeonato Mundial de Bodyboarding. A nova escola vai fazer uma mudança significativa na vida de muitas pessoas, que amam este tipo de esporte e isso me deixa muito feliz. Mais um investimento com recurso próprio para atender a todos os pontalenses”, disse.