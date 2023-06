Foto: PET Litoral Social

Alunos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) apresentam o Setor Litoral da universidade a estudantes de toda a região.

Eles fazem parte do Grupo Litoral Social do Programa Educação Tutorial (PET Litoral Social). O objetivo da atividade intitulada “Conexão Universidade Escola” é divulgar os cursos superiores e tecnológicos da UFPR Litoral, mostrando como eles podem ampliar as capacidades humanas e a transformação individual e social das pessoas, não só como uma forma de qualificação para um emprego.

O grupo realiza visitas a todos os colégios da rede pública do Litoral divulgando a existência da UFPR em Matinhos, com ensino público e gratuito, as formas de acesso e de permanência na instituição, especialmente para os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, do quarto ano do Ensino Técnico e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A atividade se intensifica ainda mais no período que precede as inscrições para o vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio (o Enem).

Em cada sala de aula percorrida, é afixado um cartaz com os endereços das redes sociais da UFPR e do grupo, além de um QR Code para que os estudantes possam acessar informações relativas ao acesso e à permanência na UFPR. Também orientam sobre como obter isenção da taxa de inscrição do vestibular.

Para a tutora do programa e professora da UFPR Litoral, Mayra Taiza Sulzbach, a proposta visa à ampliação das capacidades individuais e humanas por meio da apresentação das oportunidades de qualificação superior ou tecnológica disponíveis em instituições públicas de regiões próximas às residências dos estudantes contemplados pelo projeto. “No programa, estudamos sobre Educação Superior na transformação individual e social das pessoas”, afirma.

Como forma de reduzir as barreiras de acesso à UFPR, o programa firmou parcerias com outras instituições públicas, como o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá – que integra as escolas e o público-alvo da proposta; o Instituto de Identificação da Polícia Civil – que presta apoio no processo de obtenção e regularização do Registro Geral do público-alvo; e as Unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) – que prestam apoio com relação ao Cadastro Único (CadÚnico) e ao fornecimento do Número de Identificação Social (NIS) – possibilitando a isenção da taxa de inscrição no vestibular.