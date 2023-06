Concurso público de Morretes tem retificação – inscrição continua até dia 30

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Instituto Omni publicou retificação no edital do concurso público da Prefeitura de Morretes. A principal mudança é o salário de Assistente Social, que passou de R$ 1.515,97 para R$ 2.581,50. Há outras pequenas mudanças nos valores dos salários e na formação exigida para professores.

Também foi incluído um telefone para informações do instituto contratado para realizar o concurso – antes só havia um e-mail,no item 4.2.7: “(..) em caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato” de como realizar a sua Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através do e-mail [email protected] ou através do telefone (44) 3029-3274 de segunda-feira a sexta-feira das 13h às 16h.”

Todas as mudanças estão marcadas em vermelho na retificação.

O número de vagas para contratação imediata (42) e o prazo para inscrições (dia 30, a sexta-feira da semana que vem, às 23h59) não mudaram.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 1.320,00 a R$ 2.424,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 1.515,97 e R$ 8.000,00 para uma jornada entre 20 e 40 horas semanais.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Omni. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Confira as vagas e os cargos disponíveis:

Nível médio/técnico:

Agente Comunitário de Saúde – 1 vaga;

Agente de Turismo – 1 vaga;

Agente de Combate às Endemias – 1 vaga;

Agente Social – 2 vagas;

Assistente Administrativo – 4 vagas;

Mãe Social – 2 vagas;

Fiscal de Posturas – 2 vagas;

Fiscal de Obras – 2 vagas;

Fiscal de Meio Ambiente – 2 vagas;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Radiologia – 1 vaga;

Técnico em Higiene Dental – 1 vaga.

Nível superior:

Advogado – 1 vaga;

Assistente Social – 5 vagas;

Contador – 2 vagas;

Enfermeiro – 1 vaga;

Farmacêutico – 1 vaga;

Fiscal de Vigilância Sanitária – 1 vaga;

Fisioterapeuta – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Médico Clínico Geral – 1 vaga;

Médico Clínico Geral – Saúde da Família – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Odontólogo – CR;

Procurador – 1 vaga;

Professor I – CR;

Professor II – CR;

Psicólogo – 2 vagas;

Psicopedagogo Institucional – 1 vaga;

Veterinário – 1 vaga.

Etapas

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de julho.

Clique aqui para ler o edital na íntegra.

Confira os detalhes e realize a inscrição no site do Instituto Omni.