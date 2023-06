Festas para o pescador e da tainha animam Litoral do Paraná

Diversas festividades acontecem no Litoral do Paraná para comemorar o Dia do Pescador, 29 de junho, e a safra da tainha deste começo de inverno.

O maior evento, é 11ª Festa Nacional da Tainha, em Paranaguá, começa hoje (quinta-feira, 29) e vai até o dia 9 (um domingo). A festa acontece em frente à Arena Albertina Salmon. Hoje, a partir das 19h, tem o Grupo Viola Afinada que incendiará o público com apresentações de Fandango, uma expressão típica caiçara. Em seguida, os populares irmãos Guilherme e Benuto. Tem shows e apresentações artísticas para todos os públicos e uma variedade gastronômica, com destaque, é claro, para a tainha assada.

Em Antonina, a Festa de São Pedro, padroeiro do pescador, acontece apenas hoje. As festividades acontecem na Prainha da Ponta da Pita, a partir das 14h, com uma Procissão Marítima, brincadeiras e muito mais.

Em Matinhos, a Festa de São Pedro, que também é padroeiro da cidade, é realizada há 79 anos – tem mais tempo que o município –, que completou 56 anos no dia 12 de junho. Começou no dia 20 e termina neste domingo, dia 2, na Praça Central. ,em frente a Igreja Matriz de São Pedro.

Em Guaratuba, a Festa do Pescador é no sábado (dia 1º). Durante o dia, no Espaço Litoral, tem almoço, bingo, música ao vivo, e o desfile da Rainha dos Pescadores.

À noite, o evento acontece no local tradicional da festa, o Salão da Igreja São José Operário, no bairro Piçarras; a partir das 22h acontece o Baile do Pescador com a dupla sertaneja Luciano e Renato e, a partir da meia-noite, o bailão com a Banda Bochinchaço,

Na Ilha do Mel tem duas festas da tainha. Na praia de Encantadas, começou no dia 17 e vai até o dia 9 de julho, só nos finais de semana. Neste sábado e domingo, tem fandango, dupla sertaneja e muita gastronomia típica.

Em Nova Brasília, a festa começa neste dia 1º e vai até 29 de julho, no trapiche, com a promoção e organização da Associação dos Nativos da Ilha do Mel (Animpo). Além do cardápio de pratos típicos, haverá competições, stand-up comedy, oficinas e shows.

Em Pontal do Paraná, também tem uma intensa programação exclusiva para os pescadores nesta quinta-feira, 29. O evento acontece no Mercado de Peixe do balneário de Shangri-lá e conta com diversas competições: melhor receita de tainha, competição de tarrafa e de entralhe de rede. Havrá sorteio de um motor de barco entre outros prêmios.

A cidade se prepara para o Festival de Gastronomia Caiçara, que acontece nos restaurantes da cidade durante todo o mês de julho.