Férias e eventos lotam hotéis e aquecem a economia do Litoral

Apesar do frio, mês começou “quente”, com atrações como Festival de Inverno – Jogos da Natureza. Programação de eventos se estende até o fim de julho com festas religiosas, festas julinas, caminhadas na natureza e esportes

Festivais lotaram hotéis no final de semana | Foto: Setu

As férias escolares de julho impactam as cidades do Litoral do Paraná, que recebem o Festival de Inverno, e em alguns dias chegam a registrar movimento de alta temporada. O tempo carrancudo, com pouco sol, não intimida turistas das mais diversas regiões do Paraná e também de outros estados que chegam para desfrutar as várias opções de lazer que a região oferece nesta época do ano, principalmente, para as famílias.

“Estamos com todos os leitos ocupados”, disse Bruno Moraes, proprietário do Hotel Cabana Suíça, o mais antigo de Guaratuba. “Há alguns eventos no inverno que colaboram muito com o desenvolvimento do nosso Litoral. Aquecem a economia e garantem a ocupação também durante a semana”.

A movimentação foi intensa no grupo de empresários do qual faz parte já neste final de semana, o primeiro do Festival, que contou com competições de BMX, pesca embarcada, kart, triathlon, canoagem, patinação, balonismo, beach tennis e taekwondo em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. “Um ajudando o outro para acomodar visitantes que procuravam vagas nas pousadas e hotéis lotados. A gente se ajuda e ninguém fica na mão”, prosseguiu.

Ele reforçou a importância dos investimentos do Governo do Estado e falou sobre as expectativas promissoras para o turismo no Litoral. O empresário destacou o alargamento da faixa de areia da Praia de Matinhos e a futura Ponte de Guaratuba. Entende que se um município cresce os outros seguem o mesmo caminho. “Isso vai gerar um grande retorno para a região, atraindo investidores e mais turistas. E o mais interessante é essa visão do governo estadual, sempre buscando o crescimento alinhado à conservação da natureza. É o futuro”, complementou.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, lembra que com as temperaturas mais baixas os festivais de inverno do Litoral unem a atmosfera aconchegante ao cenário propício para eventos culturais, esportivos e gastronômicos, além da tranquilidade das praias e as belezas naturais da região. “O mês de julho tem sido intenso, com o comércio movimentado, hotéis com ocupação máxima e famílias caminhando nas calçadas cheias de sacolas de compras”, afirmou.

A região está movimentada desde o início do mês. No último fim de semana, por exemplo, o fluxo de visitantes foi intenso em Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná. Os eventos esportivos ajudaram a atrair os visitantes. O Campeonato Sul Brasileiro de Pesca Esportiva (Guaratuba) e os Jogos da Natureza (Paranaguá) esquentaram o Festival de Inverno, que teve Festa da Tainha, comida caiçara, prova de kart, shows de motos e muitas atrações musicais.

Quem se entusiasmou com o movimento do último fim de semana foi a feirante Inês Aizawa, de Paranaguá. Há mais de 20 anos na feira dos agricultores e de outras associações de agricultura familiar, ela e a família quase não venciam atender todos os pedidos na arena montada para os jogos.

“Esses eventos são de grande ajuda porque divulgam o nosso trabalho, aumentam o número de turistas na cidade e a renda familiar”, comentou.

ATRAÇÕES – Os próximos dias serão intensos no Litoral. De 14 a 23 de julho Guaratuba recebe a Festa do Divino. Em Paranaguá, as atividades de comemoração aos 375 anos da cidade incluem a 6ª Caminhada da Natureza – Circuito Serra da Prata, no dia 16; e a Fejupa – Festa Julina de Paranaguá – que acontece entre os dias 21 e 29 de julho. Antonina tem a Festa do Bom Jesus do Saivá de 28 de julho a 6 de agosto e a Ilha do Mel se prepara para receber as famílias na Lobafest, evento náutico, esportivo, de entretenimento, cultural e artístico.

Antonina, Guaraqueçaba, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná e Ilha do Mel são destinos populares para turistas, com opções para todos os gostos, desde praias mais movimentadas e urbanizadas até ambientes mais tranquilos e preservados. Todos os segmentos turísticos são movimentados nessa época do ano.

É possível aproveitar passeios de barco, percorrer trilhas ecológicas, observar aves e praticar pesca esportiva. Mas quem ainda pensa em viajar antes da volta às aulas, é preciso se programar com alguns dias de antecedência para evitar dificuldade em encontrar acomodações, principalmente nos fins de semana, quando acontecem os eventos do festival e os hotéis estão lotados.