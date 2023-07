Passeio lembra 100 anos da primeira aventura de moto até o Litoral

Frederico Lange (à esq.) e Ricardo Wagner no retorno pela Estrada da Graciosa. (24/8/1923) – Arquivo de família / Gazeta do Povo

Um evento neste mês de agosto em Antonina marca os 100 anos de uma aventura que é reconhecida hoje como a Rota 01 do motociclismo paranaense. Segundo os organizadores foi o primeiro passeio de mototurismo da América do Sul.

No dia 20 de agosto de 1923, Ricardo Wagner e Afonso Lange saíram de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Estado, onde moravam, com um Harley-Davidson 16-F Twin 1916, e uma Indian 1919.

Partiram com destino a Antonina, numa viagem de pouco mais de 400 Km – ida e volta –, mas que na época, era um grande desafio, principalmente por cruzar a Serra do Mar. No percurso, atravessaram rios e enfrentaram buracos, tempestades e até acidente de trem.

A Rota 01 de Mototurismo do Paraná será repetida em um evento que vai durar três dias.

O evento começa no dia 25 em Ponta Grossa, continua com o passeio que inicia às 8h de sábado (26), e termina, no domingo (27), com o 3° Encontro de Motociclistas de Antonina.