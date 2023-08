Estado anuncia licitação do Colégio Aníbal Khury, em Guaratuba

Escola atual teve reforma e construção de duas salas de aula concluídas neste mês, com recursos obtidos por Enio Verri. Terreno para nova unidade foi doado há 11 anos por ex-prefeita Evani

Secretário Roni Miranda em Guaratuba | foto: Seed / Divulgação

O secretário estadual da Educação do Paraná, Roni Miranda, anunciou, nesta quinta-feira (10), o lançamento da licitação para a construção do “Colégio Estadual Aníbal Khury”, no lugar da atual Escola Estadual, no bairro Coroados, em Guaratuba. A diferença, na nomenclatura do Estado é que colégio tem ensino fundamental e médio – podendo ter técnico – e escola só tem ensino fundamental.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed) o investimento para a obra “gira em torno de R$14,8 milhões”. O edital de licitação deve ser lançado em setembro. Não foi anunciado um prazo previsto para início e conclusão. A confirmação da obra está há muitos anos atrasada. Em abril de 2012, a Câmara de Vereadores aprovou e a ex-prefeita Evani Justus (sem partido) doou um terreno para a construção da nova sede e assim tentar agilizar os trâmites no Estado.

As condições precárias da Escola Estadual Aníbal Khury eram motivo de preocupação. Além da falta de espaço, havia riscos permanentes de desabamento e acidentes com alunos, professores e funcionários.

Enio Verri – Sem a obra e sem as reformas, em 2021, a comunidade mobilizou-se e, através da professora e ex-vereadora Paulina Muniz (PT), pediu apoio ao deputado federal Enio Verri (PT), hoje diretor-geral brasileiro da Usina de Itaipu. Através de uma emenda parlamentar, Enio conseguiu destinar recursos do Orçamento da União para Guaratuba, liberando recursos livres da prefeitura para obras emergenciais na sede atual, que fica em imóvel do município.

Foram R$ 200 mil que permitiram a construção de duas novas salas de aula por equipe do Município. Ênio Verri veio pessoalmente a Guaratuba em 2022 para confirmar o recurso.

A Prefeitura de Guaratuba recebeu os recursos de Enio Verri e, aproximadamente um ano depois, concluiu a obra combinada com o deputado, com a comunidade e com lideranças do PT na cidade. As duas salas ficaram prontas agora em agosto e já estão sendo usadas. Ainda não houve anúncio de inauguração,o que costuma acontecer com as menores obras no município.

Para receber a notícia do lançamento da licitação, foi montado um grande evento ontem no Casarão Marcílio Dias. Na ocasião, o secretário estadual também fez a “entrega simbólica” de 215 novos tablets para reforço tecnológico das escolas, informa a Seed.

Ainda em Guaratuba, o secretário participou ainda da homenagem aos alunos convocados para participarem do programa Ganhando o Mundo, que neste ano, oferecerá mil vagas para estudantes de todo o Paraná. “Dos 15 alunos do litoral que foram selecionados, nenhum desistiu de participar do programa de intercâmbio de língua inglesa. Honramos e parabenizamos nossos estudantes que certamente vivenciarão experiências e aprenderão lições inesquecíveis nos próximos meses”, celebra Miranda.

Laboratório Móvel em Paranaguá

Nesta quinta-feira, Roni Miranda também anunciou investimentos da Educação em Paranaguá. Pela manhã, Miranda visitou o Colégio Estadual Carmen Costa Adriano, no bairro Vila dos Comerciários.

Durante a visita, o secretário formalizou a entrega do segundo laboratório didático móvel, adquirido pela Secretaria da Educação em convênio com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), que é vinculada à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Este foi o segundo laboratório entregue, de um total de 46 unidades compradas por R$ 3,7 milhões.

Os componentes que fazem parte do laboratório móvel (como torso, vidrarias e esqueleto) são dispostos sobre um carrinho com rodas, possibilitando movimentar o equipamento com facilidade entre escolas e salas de aula. O equipamento vai contribuir com as disciplinas de Ciências (anos finais do Ensino Fundamental) e Biologia, Física e Química (Ensino Médio).