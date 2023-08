Começam os Jogos do Idoso em Guaratuba e Pontal do Paraná

Abertura foi em Guaratuba, onde acontecem competições| foto: Roberto Dziura/AEN

A 17ª edição dos Jogos da Integração do Idoso (JIIDOs) começou nesta segunda-feira (28) com a abertura oficial, à noite, em Guaratuba e a recepção dos atletas que vão participar das atividades, à tarde, em Pontal do Paraná.

O evento vai até dia 1º de setembro e reúne atletas da terceira idade de 75 municípios. É organizado em parceria da Secretaria de Estado do Esporte com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

Nesta edição, mais de 2 mil atletas organizados em 692 times competirão em dez diferentes esportes: basquetebol relógio, handebol por zona, peteca, vôlei câmbio, vôlei de praia, tênis de mesa, vôlei no escuro, dominó, dama e xadrez-relâmpago.

As disputas esportivas ocorrem em Guaratuba, enquanto Pontal do Paraná funciona como um espaço para socialização e aprendizado. Entre as atividades oferecidas, estão oficinas esportivas, caminhadas na praia e jogos de tabuleiro.

Recepção em Praia de Leste, em Pontal do Paraná, onde serão feitas as oficinas | foto: Prefeitura de Pontal

A recepção para os idosos atletas foi calorosa, incluindo apresentações culturais e música. A primeira-dama do Estado do Paraná, Luciana Saito Massa, participou da abertura. Horas antes, centenas de atletas foram recebidos na Associação Banestado, em Praia de Leste, Pontal do Paraná.

O secretário de Esporte, Helio Wirbiski, afirmou que o objetivo é continuar divulgando essa grande festividade para que em 2024 o número de participantes alcance 4 mil atletas. “Começamos anos atrás com 300 pessoas, fomos para 500, mil e agora cerca de 2,1 mil idosos praticando esporte conosco. Em 2040 vamos ter mais idosos do que jovens no Paraná e nós temos que cuidar dessa integração também pelo esporte”, disse.

A secretária de Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou que o evento faz parte do 2º Plano Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná e é monitorado pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. “Este ano temos um estande que oferece atendimento e informações para idosos no Espaço Litoral, em Guaratuba. Além disso, em Pontal do Paraná haverá uma capacitação para os novos municípios que se unirão aos jogos em 2024”, enfatizou.