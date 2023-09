Greve no ferry boat termina após acordo entre sindicato e Internacional Marítima

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A greve na travessia da baía de Guaratuba pelo ferryboat chegou ao fim poucas horas depois do início da paralisação parcial do serviço.

“A empresa Internacional Marítima chegou a um acordo junto ao sindicato em relação às reivindicações manifestadas anteriormente”, informou o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), por volta das 18h.

“Desta forma, a greve está encerrada e a operação retornará a funcionar com todas as embarcações imediatamente”, disse órgão do Governo do Estado.

Na quarta-feira (6), os trabalhadores decretaram “estado de greve” e o Sindicato dos Marítimos (Setta-Par), que representa a categoria, continuou negociando com a empresa. No sábado à tarde aprovaram em assembleia o início da greve à 0h de domingo, mas só foram iniciar às 13h. A paralisação foi parcial, mantendo parte das embarcações operando.

Durante todo esse tempo, o Setta-Par (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais e Empregados Terrestres de Empresas Aquaviárias, Agenciadoras Marítimas e Atividades Afins no Estado do Paraná) buscou acordo com a Internacional Marítima.

Os trabalhadores pediam, inicialmente, um reajuste salarial de 15% e um vale alimentação de R$ 900,00. A empresa ofereceu praticamente a metade: 8% de reajuste e um vale de R$ 420,00. Os trabalhadores apresentaram, então, uma contraproposta de 13,5% e R$ 700.

O acordo, que teve medição do Ministério Público do Trabalho, foi firmado em 8% de reajuste e R$ 500 de vale alimentação, retroativo a 1º de setembro, além do compromisso da empresa em voltar a negociar no mês de dezembro.

No momento, pouco mais de 20 minutos do retorno da travessia com as quatro embarcações, as filas são grandes na saída de Guaratuba.