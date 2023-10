Startup que apoia pesca artesanal expande seu clube de assinatura

A Olha o Peixe!, startup que surgiu com o propósito de fortalecer a pesca artesanal paranaense, além de promover o consumo de pescados mais sustentáveis, está com novidades. A empresa expandiu seu Clube de Assinatura para além das fronteiras do Paraná, gerando mais apoio à sua atividade de impacto socioambiental positivo, que também leva informação e conecta consumidores com pescadores.

A nova opção de plano mensal do Clube de Assinatura – Apoiando a Causa! é voltada principalmente para quem acredita na causa e quer contribuir com o propósito da Olha o Peixe!, sem a necessidade de consumir pescados ou morar no Paraná. A partir de quatro opções de valores mensais (R$35, R$50, R$100 e R$200), o Apoiando a Causa! permite ao assinante a chance de viabilizar ações de educação ambiental executadas pela equipe de especialistas da empresa em escolas da rede pública.

Quem opta por essa modalidade do Clube de Assinatura também participa do sorteio mensal de produtos da Olha o Peixe! (como livros de receitas, artesanato local e camiseta) e experiências, e tem acesso à uma videochamada coletiva sobre temas de especialidade da empresa, como pesca artesanal, consumo consciente e gestão pesqueira. Para saber mais, clique aqui.

Já quem mora em Curitiba, na Região Metropolitana (São José dos Pinhais, Pinhais, Quatro Barras, Colombo, Piraquara, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Almirante Tamandaré) ou em Pontal do Paraná, pode optar pelo Clube de Assinatura – Clube do Pescado, destinado a consumidores residentes no Paraná. A partir de três tipos de planos mensais (R$60, R$100 e R$140), o apoiador seleciona seu pescado favorito, entre algumas espécies oferecidas, e recebe o produto em casa. Para saber mais, clique aqui.

“A ideia de expandir o Clube de Assinatura surgiu da percepção de que há muitas pessoas fora do Paraná que também desejam apoiar o nosso trabalho de consumo mais consciente dos pescados e de impacto socioambiental positivo”, afirma Bryan Renan Müller, fundador e diretor-executivo da Olha o Peixe!. “Isso se alia à nossa vocação direcionada à educação ambiental e à comunicação científica, bem como ao desejo de levar conhecimento de forma acessível para um número cada vez maior de pessoas”, explica. “Com a iniciativa de expansão, nossa meta é alcançar cerca de mil assinantes, considerando as duas modalidades do Clube de Assinatura, até o final de 2023”.

Negócio de impacto socioambiental positivo Em 2020, a Olha o Peixe! conquistou o primeiro lugar no Programa Natureza Empreendedora, processo de aceleração de negócios de impacto realizado pela Fundação Grupo Boticário. A iniciativa busca fortalecer e dar visibilidade a empreendimentos inovadores que contribuam com a conservação da biodiversidade na Grande Reserva Mata Atlântica (GRMA) – o maior remanescente contínuo do bioma no Brasil, incluindo áreas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Com sede em Pontal do Paraná, a Olha o Peixe! define o valor do produto em conjunto com os pescadores locais e comercializa o pescado, por meio dos planos mensais do Clube de Assinatura – Clube do Pescado ou vendas avulsas semanais realizadas pela internet.

Entre os clientes estão consumidores finais e restaurantes da Região Metropolitana de Curitiba. A empresa não trabalha com espécies ameaçadas de extinção, leva informação técnica sobre os pescados aos clientes e traz sugestões de receitas e preparos, em parceria com chefs de cozinha e pescadoras.