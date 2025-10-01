7 jogos de ficção científica imperdíveis para fãs do gênero

Quem curte jogos de ficção científica provavelmente está adorando a febre das plataformas de casino, já que existem muitas opções de games divertidos e empolgantes disponíveis nas bets.

Crash games como Spaceman, Jetx e Aviator têm um pezinho no sci-fi e já conquistaram grande parte do público, e ainda há muito mais para ser explorado, pois existe no mercado uma infinidade de jogos que bebem da fonte da ficção científica.

Mas, afinal, do que estamos falando quando falamos de jogos de ficção científica? Neste artigo, vamos explicar no que consiste essa categoria de jogos eletrônicos, por que eles são um verdadeiro sucesso e, claro, vamos listar 7 jogos que você não pode deixar de testar se é fã de ficção científica! Acompanhe.

O que são jogos de ficção científica?

Jogos de ficção científica são jogos que se baseiam em elementos típicos do gênero sci-fi. Eles podem, por exemplo, se passar no futuro e/ou abordar sociedades tecnologicamente avançadas, ou temas como colonização espacial, viagens espaciais, realidades alternativas e dimensões paralelas.

Esses jogos também podem retratar tecnologias avançadas, como robótica e inteligência artificial, viagens no tempo, biotecnologia e engenharia genética, realidade virtual etc. Eles são marcados por enredos e cenários baseados em conceitos imaginários ou especulativos ligados à ciência e tecnologia avançada, como armas futuristas, veículos espaciais e dispositivos sofisticados.

Entre os principais temas desses jogos estão a exploração espacial, o contato com civilizações de outros planetas, distopias, o impacto da tecnologia na sociedade e até a evolução humana. Podem também envolver batalhas espaciais e conflitos interplanetários.

Muitas vezes, esses games apresentam enredos complexos, que abordam questões filosóficas como o papel da humanidade diante das máquinas, ética em relação à inteligência artificial e dilemas sobre o contato com civilizações extraterrestres.

É claro que existem jogos de ficção científica de vários tipos, como jogos eletrônicos, RPGs de mesa e jogos de tabuleiro. Mas, neste artigo, vamos nos concentrar nos jogos eletrônicos de sci-fi.

Existem vários subgêneros de jogos de ficção científica, como Space Opera, Cyberpunk, Steampunk, Survival espacial, pós-apocalíptico, entre outras variações. Ou seja: tem para tudo que é gosto!

Por que os jogos de ficção científica são um sucesso?

Os jogos de ficção científica se tornaram extremamente populares porque proporcionam aventuras envolventes, desafios intelectuais e experiências imersivas em universos criados a partir da imaginação científica e tecnológica.

Eles permitem aos jogadores experimentar futuros possíveis, explorar questões éticas sobre tecnologia e vivenciar aventuras que seriam impossíveis no mundo real, e são a combinação perfeita do entretenimento com a reflexão e a filosofia.

7 jogos de ficção científica para fã nenhum botar defeito

Agora que você já conhece essa categoria de jogos, só falta começar a jogar! Se você não sabe por onde começar, siga estas dicas:

A trilogia Mass Effect é um dos jogos de ficção científica mais aclamados de todos os tempos. Essa é uma série que se tornou referência quando o assunto é Space Opera, e se destaca pela narrativa épica e pelo ótimo desenvolvimento dos personagens.

Deus Ex é outra franquia muito popular, que recebeu diversos prêmios. E não é para menos: o jogo apresenta várias opções de gameplay e uma história profunda. Por isso, é considerado referência em jogos de múltiplas escolhas e narrativa complexa.

Cyberpunk 2077 é o melhor jogo quando o assunto é ambientação cyberpunk. Trata-se de um RPG de ação passado num futuro distópico, em primeira pessoa. Sua construção de mundo é tida como uma das mais detalhadas dos jogos de sci-fi e ele se destaca pela narrativa envolvente.

A franquia Fallout (especialmente Fallout 3 e Fallout: New Vegas), por sua vez, é conhecida pela qualidade de seu mundo aberto e por apresentar uma narrativa pós-apocalíptica envolvente. Não é à toa que tem tantos fãs no mundo inteiro!

Dead Space é uma série de jogos lançada pela Electronic Arts em 2008. A narrativa envolve elementos de ficção científica, horror corporal, e mistério, e conquistou muitos admiradores. A franquia chegou a ser comparada a clássicos do cinema, como Alien.

Halo é uma das franquias mais importantes dos jogos de tiro em primeira pessoa. Ela foi criada pela Bungie em 2001 e desenvolvida posteriormente pela 343 Industries. O enredo acompanha o supersoldado Master Chief em uma luta épica contra raças alienígenas chamadas Covenant em uma galáxia marcada por poderosas armas conhecidas como “halos”.

Por fim, The Last of Us é aquele tipo de história de jogos de ficção científica em que os elementos sci-fi não são excessivamente importantes para o enredo. O jogo é muito mais focado em contar histórias humanas emocionais e examinar como a vida continuaria após um evento catastrófico. Virou série, que está sendo muito aclamada, e vale conferir!