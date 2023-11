Rudão Gimenes apresenta realizações no Fórum Regional de Mobilidade

Fotos: Divulgação

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, apresentou, na terça-feira (21), aos demais prefeitos da região, um resumo das políticas e das obras para melhorar a mobilidade urbana do município.

O balanço foi mostrado durante o 2º Fórum Regional de Mobilidade Urbana e Infraestrutura do Litoral do Paraná. O evento, promovido pelo Instituto Superior do Litoral (Isulpar), foi realizado na sede da instituição, em Paranaguá.

Na abertura teve reunião da Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa). Entre as políticas para o setor na região, um destaque foi a mobilidade urbana em Pontal do Paraná.

Falando para um auditório lotado, incluindo prefeitos, o diretor presidente do Instituto Água e Terra (IAT-PR), Everton Luiz da Costa Souza, estudantes secundaristas e universitários, o prefeito Rudão Gimenes detalhou avanços no Plano de Mobilidade Urbana.

Também citou os estudos e a realização de audiências públicas para vencer o desafio de beneficiar os 60% de ruas do município que, no início da gestão, ainda não possuíam pavimentação. “Realizamos aproximadamente 40 projetos de pavimentação em diversas regiões. No entanto, o maior volume ainda está por vir”, garantiu o prefeito.

Ciclomobilidade – Pesquisa realizada pelo município aponta que 22% da população pontalense utiliza a bicicleta como principal meio de transporte. “A ciclomobilidade é uma das nossas prioridades. Ao todo, temos hoje 12 quilômetros de vias exclusivas destinadas aos ciclistas e aumentamos essa cobertura em áreas como a PR-407 (Estrada das Praias/Pontal-Paranaguá) no trecho duplicado em Praia de Leste”, destacou Rudão.

O prefeito citou ainda a pintura de faixas exclusivas, a limpeza, as melhorias no trecho à beira-mar na avenida Anibal Khury, a pavimentação e revitalização da avenida João Mesquita Viana, em Canoas, e da avenida Paraná, em Santa Terezinha, principais acessos a esses balneários.

Nova ciclovia – Também estão em andamento na cidade obras de pavimentação e iluminação da ciclovia no trecho entre Shangri-lá e Atami. “Atualmente temos 26 km de trilhas entre os balneários Guaraguaçu e Pontal do Sul. Futuramente, interligando a ciclorrota, podemos montar um circuito com até 60 Km para eventos, prática esportiva e lazer”, apontou Rudão.

Em relação ao plano de transporte coletivo, o prefeito expôs que está em andamento uma concorrência pública que deve revitalizar a qualidade do serviço, com mais horários e novas linhas.

Obras estruturantes – O prefeito também relacionou alguns projetos estruturantes, sempre pensando no futuro da cidade, como um novo contorno em Praia de Leste para desafogar o tráfego intenso principalmente durante a alta temporada; e a duplicação da PR 407 entre Pontal do Paraná e Paranaguá.

Rudão citou ainda o projeto da Faixa de Infraestrutura, o Projeto Orla e duplicação da PR 412 entre Pontal do Paraná e Matinhos, todos em parceria com o Governo do Estado.