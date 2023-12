Transporte coletivo de Pontal tem redução da tarifa e mais ônibus

Apresentação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura | foto: Departamento de Comunicação Social

A Prefeitura de Pontal do Paraná apresentou nesta quinta-feira (30), o novo modelo de transporte coletivo do município. A primeira novidade é a redução da tarifa de R$ 5 para R$ 3 de segunda à sexta, e para R$ 2 aos sábados e domingos. As novas tarifas passam a vigorar já nessa sexta (1º de dezembro).

Outra das principais mudanças é a implantação de mais horários. A empresa operadora que venceu a recente licitação continuará sendo a Oceânica Sul, que terá regras a cumprir em 90 dias, entre elas a implantação de uma nova linha operada com ônibus executivo, ofertando ar-condicionado, garantindo menos paradas e mais rapidez com a mesma tarifa.

Na linha convencional, mais ônibus e novos horários. De 10 horários ao dia no modelo antigo e agora serão 22, de segunda à sexta, com tarifa de R$ 3.

Aos sábados e domingos, de apenas dois horários ao dia, serão 16 no sábado e 13 aos domingos.

Integração e novas estações

Entre as novidades anunciadas está a integração do sistema. Será possível pegar mais de um ônibus no intervalo de uma hora pagando somente uma tarifa. E serão implantadas novas estações que funcionarão como pontos de embarque e desembarque.

Elas serão instaladas nos balneários Pontal do Sul, Shangri-lá, Ipanema, Primavera e Praia de Leste. Nesses locais também serão instalados bicicletários, facilitando os deslocamentos num modal em que o usuário do sistema chega às estações de bicicleta, embarca e, no retorno, desembarca e volta a usar a bicicleta, se assim preferir.

Outros detalhes do novo modelo foram apresentados pelo prefeito de Rudão Gimenes, pela representante da empresa, Alexandra Cardoso, pelo secretário municipal de Projetos e Planejamento Urbano, Heitor Gonçalves Kayamori, pela procuradora-geral do município, Vergínia Pedroso, e pela vice-prefeita, Patrícia Millo Marcomini.

“Agora a gestão é da Prefeitura. Nossa expectativa é oferecer ao cidadão a possibilidade de um ônibus a cada 30, 40 minutos, e de poder pegar mais de um ônibus no período de uma hora pagando somente uma passagem”, disse Rudão.

Linha da Madrugada – O prefeito também adiantou que deve ser ofertado pelo menos um horário na madrugada, por volta das 2h. “Será possível para retorno dos shows do Verão Maior nos finais de semana da temporada. Vamos ofertar transporte de qualidade e garantir também mais horários aos estudantes”, adiantou o prefeito, lembrando que a empresa anteriormente rodava 38 mil km/mês e agora terá que rodar 60 mil km/mês com novas regras e reduções nas tarifas.

Tecnologia – O visual dos ônibus será repaginado, será implantada a bilhetagem eletrônica e haverá identificação por reconhecimento facial ao acessar o sistema.

O cartão de bilhetagem eletrônica será pessoal e intransferível. Os ônibus terão sistema GPS que permitirá saber a localização dentro da rota, e câmeras internas e externas.

A Prefeitura de Pontal do Paraná fará também campanhas informativas para comunicar as melhorias no sistema e orientar cidadãos e turistas, que pagarão a mesma tarifa.

Linha Balneária – O prefeito ainda detalhou a ampliação do atendimento nas regiões do Guaraguaçu, na PR 407, e da Ponta do Poço, em Pontal do Sul, e confirmou que está em estudo a operação durante a temporada de uma linha balneária, via Avenida Deputado Aníbal Khury, margeando a orla, para medir a adesão da população e dos turistas.