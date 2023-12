Litoral tem Dia D contra Dengue – confira onde será em cada cidade

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 5.048 casos confirmados da doença. São 650 a mais que o informe anterior.

No Litoral, já são 333 casos, sendo 278 em Paranaguá. Na última semana, foram registrados apenas 7 novos casos: 5 em Paranaguá, 1 em Guaratuba e 1 em Pontal do Paraná.

Por causa do aumento das temperaturas e do movimento de turistas no verão, as autoridades sanitárias temem que esta situação mude e os causos aumentem rapidamente no Litoral.

Nesta quarta-feira (13), acontece um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o Litoral, o Dia D contra a Dengue.

Participam junto com as prefeituras representantes da Sesa, Defesa Civil, Atenção Primária à Saúde (APS) e Vigilância em Saúde dos sete municípios da 1ª Regional de Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Os municípios farão remoção de criadouros e ações orientativas à população.

As equipes se reunirão às 9h, em Matinhos, no Balneário de Inajá, e a partir deste ponto irão percorrer os municípios da região.

No balneário de Inajá, a Prefeitura de Matinhos prossegue com a ação, que vai incluir vacinação contra influenza e covid-19 bivalente (para grupos prioritários – 1ª e 2ª doses); aferição de pressão arterial; teste rápido de glicemia; orientações sobre o autoteste de HIV.

No combate ao mosquito, será feita limpeza e roçadas para eliminação de potenciais criadouros do mosquito; e a coleta de resíduos: lixo comum e outros resíduos cuja acumulação pode contribuir para a proliferação do mosquito.

Ações semelhantes estão programadas em pontos das demais cidades do Litoral:

Em Paranaguá, na Ilha do Valadares

Morretes, na Região Central

Guaraqueçaba, na Praça Central

Antonina, na localidade do Km 4, entrada da cidade

Pontal do Paraná, no Centro de Pontal do Sul.

Guaratuba, no Bairro Vila Esperança.

De acordo com a Prefeitura de Pontal do Paraná, Secretaria de Estado da Saúde, a partir de um ponto fixo instalado em frente à Abaline (Associação dos Barqueiros do Litoral Norte do Paraná) no Terminal de Embarque para Ilha do Mel, a equipe de agentes de endemias fará um mutirão que vai abranger um raio de 300 metros em busca de possíveis criadouros na região.

Ao mesmo tempo, será feito um trabalho de conscientização sobre a importância de remover objetos e resíduos que podem acumular água e outras medidas de intensificação à prevenção contra o mosquito. A Prefeitura contará com apoio e participação da Associação Mar Brasil, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Corpo de Bombeiros de Pontal do Paraná.