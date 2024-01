Roupa Nova e duplas sertanejas abrem temporada de grandes shows do verão

Roupa Nova | foto: Divulgação

Atendendo a diversos gostos e diferentes gerações, a temporada de grandes shows gratuitos do Verão Maior Paraná começa nesta sexta-feira (12). A dupla sertaneja Hugo e Guilherme se apresenta em Matinhos e a banda Roupa Nova em Pontal do Paraná.

No sábado (13), é a vez do público de Matinhos curtir os mais de 40 anos de sucessos do Roupa Nova, enquanto Pontal do Paraná recebe a dupla Rick e Renner.

Os fãs de sertanejo universitário poderão conferir os principais sucessos da dupla Hugo e Guilherme, como “Torce o Olho”, “Elevador” e “Mágica”. Também representando o sertanejo, a dupla Rick e Renner, que começou a carreira ainda nos anos 1980. se apresenta com um repertório vasto, que inclui “Ela é Demais” e “Nos Bares da Cidade”.

Para quem gosta dos clássicos do pop nacional, o Roupa Nova se apresenta nos dois dias. A banda ganhadora do Grammy Latino é dona dos hits “Whisky a Go-Go”, “Dona” e “A Viagem”, entre outros, que embalaram temas de novelas, casamentos e bailes de formatura.

Os artistas abrem a programação de seis finais de semanas repletos de grandes atrações musicais. Serão 27 shows até o dia 24 de fevereiro.

Nas semanas seguintes, os palcos do Litoral recebem Luan Santana, Jorge e Mateus, Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe, Simone Mendes, É o Tchan, Clayton e Romário, Yasmin Santos, Bruno Rosa, Pixote, Raça Negra, George Henrique e Rodrigo, Guilherme e Benuto, Chiclete com Banana, Dudu Nobre, Matogrosso e Mathias, Amado Batista e Henrique e Diego.

Os shows acontecem todas as sextas e sábados às 21h50, em Matinhos e Pontal do Paraná, com um intervalo das apresentações na semana do Carnaval. Em compensação, no dia 21 de janeiro, um domingo, a programação conta com os shows da dupla Jorge e Mateus, em Matinhos, excepcionalmente às 17h, e do cantor Bruno Rosa, em Pontal do Paraná.

ESTRUTURA – Em Matinhos, as apresentações acontecem em uma estrutura montada na Avenida Atlântica, 168, em Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos.

Em Pontal do Paraná, o palco fica na Avenida Sete de Setembro, 1.661, no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

Os eventos vão contar com a presença das forças de segurança para garantir a organização do trânsito na região dos shows e a tranquilidade dos eventos. Também haverá segurança privada nos shows.

Confira a agenda de grandes shows deste final de semana:

12 de janeiro (sexta-feira)

Matinhos – Hugo e Guilherme

Pontal do Paraná – Roupa Nova

13 de janeiro (sábado)

Matinhos – Roupa Nova

Pontal do Paraná – Rick e Renner