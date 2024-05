Matinhos tem novos cursos gratuitos na área de gastronomia

A Prefeitura de Matinhos está com inscrições abertas em novos cursos gratuitos na área de gastronomia. As capacitações são de: comida de boteco; comida de rua; doces e salgados para festas infantis; e preparo de tortas doces e salgadas.

Cada curso terá 15 vagas e os interessados devem ter no mínimo 16 anos de idade. As inscrições devem ser feitas no CCP (Centro Comunitário Profissionalizante Mário Braga).

🔹Comida de boteco

Data: 01/07 a 05/07 – segunda a sexta

Horário: das 08h30 às 11h30

Instrutor: Jackson

Pré-requisito: 16 anos e 5º ano do ensino fundamental

🔹 Comida de rua: pelo brasil e pelo mundo

Data: 08/07 a 12/07 – segunda a sexta

Horário: das 08h30 às 11h30

Instrutor: Jackson

Pré-requisito: 16 anos e 7º ano do ensino fundamental

🔹 Doces e salgados para festas infantis

Data: 15/07 a 19/07 – segunda a sexta

Horário: das 08h30 às 11h30

Instrutor: Jackson

Pré-requisito: 16 anos e 5º ano do ensino fundamental

🔹 Preparo de tortas doces e salgadas

Data: 01/07 a 09/07 – segunda a sexta

Horário: das 13h30 às 16h30

Instrutor: João

Pré-requisito: 16 anos e 7º ano do ensino fundamental

O endereço do CCP é avenida Paraná, nº 462, ao lado do Centro Municipal de Fisioterapia. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone, no número 3971-6258.