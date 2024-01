Estado e prefeituras reforçam segurança e logística para shows do final de semana

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Com grandes atrações nacionais neste fim de semana, os palcos do Verão Maior Paraná em Matinhos e Pontal do Paraná prometem atrair um público recorde. Os shows acontecem sexta-feira (19), sábado e excepcionalmente também no domingo.

Para garantir que todos curtam os eventos com segurança e tranquilidade, as forças de segurança pública do Estado e as prefeituras prepararam uma série de medidas de monitoramento, fiscalização e logística nas regiões que concentrarão o maior número de pessoas.

Segundo a capitã da Polícia Militar do Paraná (PMPR) Jéssica Simeão da Silva, a corporação elaborou um planejamento especial para os grandes eventos em conjunto com as demais forças de segurança pública do Estado e as guardas municipais. “Antes mesmo do Verão Maior iniciar, houve essa preocupação de trabalharmos de maneira cooperativa, cada um na sua alçada, para que tenhamos uma atuação mais efetiva. Os policiais militares vão ser aplicados de acordo com o número esperado de público em cada show, fazendo policiamento a pé e com viaturas”, explicou.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também elaborou um esquema especial a ser cumprido durante todo o fim de semana, conforme informa o delegado Fábio Amaro, que coordena as ações da instituição no Verão Maior Paraná. “Tivemos quase 60 mil pessoas nos shows da semana passada e a nossa expectativa é de um público ainda maior neste final de semana. Por isso solicitamos algumas medidas corretivas de apoio para que a gente tenha um maior efetivo tanto em Matinhos como em Pontal do Paraná”, disse.

Como já ocorreu nos shows de abertura na última semana, a PCPR deslocará a sua Delegacia Móvel para ficar ao lado do palco de Caiobá ao longo dos próximos três dias. A estrutura, que funciona em um ônibus adaptado, possui baias de atendimento para o registro de Boletins de Ocorrência e Termos Circunstanciados, além de servir como base para os policiais.

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

MATINHOS – De acordo com o prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, a Guarda Municipal prestará auxílio às forças de segurança com a realização de bloqueios totais ou parciais de ruas do entorno a partir das 17h desta sexta (19) e sábado (20) para a circulação de veículos. O acesso ficará restrito a moradores da região, viaturas, ambulâncias e carros de apoio da organização.

“A pedido do Estado e como precaução, a prefeitura cercará os espaços no entorno do palco para facilitar a circulação do público, bombeiros, policiais e equipe médica e para dar mais segurança aos pedestres”, explicou.

Um decreto municipal também proíbe a venda e o consumo de bebidas em recipientes de vidro, como garrafas e copos, em um raio de 300 metros ao redor dos shows do Verão Maior Paraná em Matinhos, devidamente identificado. A determinação da prefeitura do município é válida para todas as apresentações com artistas nacionais, que se estendem até 24 de fevereiro.

“As pessoas são muito bem-vindas, mas pedimos que colaborem com o entretenimento obedecendo ao decreto e também evitando o excesso de bebida alcoólica. Vamos monitorar todo o evento com câmeras, penalizando aqueles que descumprirem as regras”, garantiu o prefeito.

Prefeito Zé da Ecler | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

PONTAL DO PARANÁ – Na cidade de Pontal do Paraná, que também espera um público maior a partir da noite desta sexta-feira, a Guarda Municipal dará apoio à Polícia Militar nos bloqueios em algumas vias, além de fazer adequações em outras ruas próximas para garantir o fluxo do público e da população local. “A gente busca um impacto menor aos moradores da região, então criamos alguns binários para que as pessoas cheguem até o Centro de Eventos com segurança”, explicou o prefeito Rudão Gimenes.

Outra preocupação da administração municipal é com as pessoas que irão aos shows de ônibus. Por isso, a prefeitura estendeu os horários de funcionamento e ampliou o número de veículos do transporte público na região nos dias de shows, que também terão tarifas reduzidas de R$ 3 na sexta-feira e R$ 2 no sábado e domingo.

O município também conta com uma sala de tecnologia para monitoramento do trânsito e, em parceria com o aplicativo de GPS Waze, informará com antecedência os pontos de bloqueio no sistema de geolocalização, evitando que os motoristas sejam surpreendidos.

Os vendedores ambulantes foram previamente credenciados pela Prefeitura de Pontal do Paraná para poderem vender nos eventos em um espaço próprio dentro do Centro de Eventos. “Teremos fiscais da prefeitura para verificar as credenciais, fazer o atendimento e encaminhamento deles em todos os shows”, informou.