Entorno do Centro de Eventos Marissol tem bloqueio de trânsito para shows

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Pontal do Paraná comunica que algumas ruas localizadas no entorno do Centro de Eventos Marissol (Avenida Sete de Setembro, 1661) no balneário Marissol, permanecerão bloqueadas entre sexta (3) até o final do show e dispersão do público no sábado (3).

O bloqueio está sendo implantado temporariamente nos dias de hows do Verão Maior Paraná. As ruas foram sinalizadas pelos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e estão proibidos acesso e estacionamento. Para segurança de todos, também estão proibidas a venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro num raio de 300 metros do Centro de Eventos, exceto nos estabelecimentos comerciais que já atuam no Balneário Marissol.

Todos os shows são gratuitos e começam às 21 horas. Sexta (02) tem o grupo Chiclete com Banana. Sábado (03), o cantor Dudu Nobre. Chame a família e os amigos. Chegue cedo. Divirta-se e curta a temporada de verão em Pontal do Paraná!

BLOQUEIO DE TRÂNSITO

1) As duas faixas da Rua Olho D’Água, na quadra do Centro de Eventos Marissol;

2) Na Avenida Aníbal Khury, na esquina do camping e na quadra do Centro de Eventos Marissol, esquina com a Avenida Sete de Setembro;

3) Fechamento parcial na Avenida Aníbal Khury, no sentido Ipanema-Marissol será permitido apenas virar à esquerda uma quadra antes do Centro de Eventos Marissol. Quem chega pela Avenida Sete de Setembro o fluxo será normal.

4) Na Avenida Sete de Setembro, na quadra do Centro de Eventos, haverá estreitamento da via e, assim sendo, será proibido estacionar veículos. O sentido do trânsito nesse trecho terá fluxo permitido somente no sentido PR 412-Avenida Aníbal Khury.