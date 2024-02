Estado vai contratar projeto da orla de Pontal do Paraná

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

O projeto de requalificação da orla de Pontal do Paraná está cada dia mais perto de se tornar realidade, informa a prefeitura. Na tarde desta sexta-feira (2) o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, esteve na cidade com uma equipe de técnicos e se reuniu com o prefeito Rudão Gimenes.

Em discussão, o projeto apresentado pelo município para revitalizar, em etapas, a extensão urbanizada da orla a partir de investimentos do Governo do Estado, levando em conta as diferentes necessidades de Pontal do Paraná.

O Projeto Orla prevê a requalificação de calçadas, implantação de ciclovias e outras melhorias ao longo da Avenida Aníbal Khury.

De acordo com o prefeito, ficou acertada a contratação do Projeto Orla pela Secretaria de Estado do Planejamento, através da Paraná Projetos, para revitalização (fase 1) da Avenida Anibal Khury e acessos à orla entre os balneários Monções e Canoas. A previsão é de execução em seis fases, sendo a segunda em Pontal do Sul, envolvendo a região dos molhes e do terminal de embarque para a Ilha do Mel.

Melhorias já implantadas

Após a reunião, Guto Silva quis ver as melhorias implantadas nos últimos anos como as passarelas ecológicas, academias ao livre, o modelo de conservação e as belas praias da cidade, entre as mais preservadas do Sul do Brasil. Rudão agradeceu a visita e expôs mais algumas necessidades da cidade, sugerindo que o planejamento mantenha a identidade ecológica de Pontal. “Vamos lançar o Projeto Orla e mudar a cara da cidade. Estamos sempre planejando e fazendo o melhor para Pontal”, disse o prefeito.

O secretário Guto Silva reforçou que o Litoral segue recebendo investimentos importantes e estratégicos, e que será assim também para a infraestrutura adequada de Pontal do Paraná. “Agora, nesse grande projeto, estamos trabalhando junto com a Prefeitura para requalificar toda a orla que é uma maravilha da natureza”, afirmou o secretário.

Tanto o prefeito quanto Guto Silva deixaram claro que a intenção é atrair mais turistas, gerar empregos e oportunidades para quem vive em Pontal. “É uma cidade que cresce de forma exponencial”, lembrou o secretário.