Convenção do PDT de Curitiba confirma Goura como vice-prefeito na chapa de Ducci

O PDT Curitiba aprovou em convenção municipal, realizada neste sábado (27), a candidatura do deputado estadual Goura Nataraj a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal Luciano Ducci (PSB), além de 33 candidaturas à Câmara Municipal.

A coligação que terá Ducci e Goura na disputa pela prefeitura de Curitiba conta ainda com o PT, PV e PCdoB, partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança. Representantes de todos os partidos estiveram presentes no evento.

Das 33 candidaturas ao legislativo municipal, 11 são mulheres e 22 homens. Além da pluralidade de gênero, a chapa conta com candidaturas negras, jovens, pessoas com deficiência e representantes da comunidade LGBTQIA+.

A convenção foi conduzida pela presidente do PDT Curitiba, Ana Moro, que destacou a importância da construção dessa aliança e de uma chapa representativa para a Câmara Municipal.

Ducci e Goura | fotos: PDT

“Projeto maior e coletivo”

Goura afirmou que este é um momento histórico, que exige sacrifício e união em torno de um projeto maior e coletivo.

“É isso que o PDT está fazendo aqui. Vivemos quatro anos de um governo federal que promoveu o desmonte de todas as políticas públicas conquistadas anteriormente. Vimos também um flerte explícito com o fascismo e com posturas antidemocráticas. Portanto, essa frente tem o dever de mostrar que o que está do outro lado é sim a extrema-direita”, afirmou.

Ele lembrou que essa aliança vem sendo discutida desde o ano passado como alternativa viável pela ganhar as eleições em Curitiba e que foi construída com o compromisso de luta e de discutir a cidade e seus 75 bairros.

“A gente não viu o direcionamento dos impostos para o benefício da população. Temos mais de 10 mil crianças na fila das creches e o transporte mais caro do Brasil. Vimos a (tarifa) domingueira ser extinta em fevereiro de 2017”, lembrou.

Goura citou ainda o compromisso com pautas importantes como habitação, mobilidade urbana e combate à crise climática e se emocionou ao falar da experiência de ver de perto a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.

“Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não fala de uma teoria, de uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que está acontecendo. Esses eventos climáticos serão, infelizmente, mais frequentes e cada vez mais devastadores. Temos que ter o compromisso com a recuperação das nossas bacias, com o respeito à terra, à água e aos elementos naturais. O combate à crise climática tem que estar presente em todas as políticas”, disse.

“Escolas não vão ser provatizadas”

Luciano Ducci afirmou que o compromisso dessa aliança é com as pessoas. E que o alinhamento com o Governo Federal vai trazer a possiblidade de desenvolver projetos essenciais para a cidade.

“Nossas escolas não vão ser privatizadas. Nós vamos garantir que todas as mulheres possam colocar seus filhos nas creches. Não vamos despejar pessoas no frio sem ter para onde ir. Não vamos aceitar que acabem com os agentes de saúde da nossa cidade. Não vamos aceitar que as pessoas fiquem desassistidas e morram na rua por conta do frio”, disse.

Ducci afirmou que entre os compromissos desta aliança está a criação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

“Eu confio muito nessa nossa aliança, nessa possibilidade que nós temos de fazer uma grande diferença”, disse ao ressaltar que esta chapa está preparada para enfrentar a extrema-direita em Curitiba.

PDT Nacional parabeniza coligação

“Essa aliança é para a vitória da frente das oposições em Curitiba, que é fundamental para mostrar alinhamento com o governo do presidente Lula, para mostrar que nós vamos trazer novos ares para Curitiba, um ambiente democrático, um ambiente do debate e dos avanços sociais. E junto aqui, como ministro da Previdência Social estarei para ajudar, quantas vezes for preciso, o meu amigo Goura, o Ducci e nossa nominata de vereadores e vereadoras. Vamos juntos à vitória”, afirmou o presidente do PDT Nacional e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Candidatos do Lula

A deputada estadual Ana Júlia (PT), que representou o PT Estadual, afirmou que a chapa Ducci e Goura é maior do que qualquer liderança de qualquer partido que compõe a coligação.

“Todos nós fizemos um exercício de democracia e de prioridade nesse momento de luta. Nós fizemos um movimento pra conseguir enfrentar aqueles que têm roubado de nós há muitos anos. Estes são os candidatos do presidente Lula em Curitiba. Essa chapa é maior do que qualquer um de nós aqui”, afirmou.

“Quero parabenizar o Goura que teve o que é mais importante na política, que é a humildade e a grandeza de abrir mão da sua candidatura para compor essa aliança. Nessa conjuntura ninguém poderia fazer melhor do que vocês dois”, completou.