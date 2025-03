Operação contra arrastões na BR-376 prende três e um está foragido

Foto: Adilson Domingues/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas durante uma operação contra um grupo que atuava em arrastões na BR-376. Ao todo, oito mandados judiciais foram cumpridos nesta quinta-feira (6), em Guaratuba, Tijucas do Sul e Garuva (SC).

Durante a ação, dois dos três alvos dos mandados de prisão temporária foram localizados nas cidades de Guaratuba e de Garuva. Um terceiro indivíduo não foi localizado e é considerado foragido. Todos eles já possuíam antecedentes criminais por roubo e receptação.

Um outro homem foi preso em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Com ele, os policiais localizaram objetos pertencentes às vítimas dos arrastões e um veículo adulterado. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Os policiais recuperaram um capacete de motociclista, um carregador portátil e um celular que haviam sido subtraídos das vítimas. Os celulares dos suspeitos também foram apreendidos.

A investigação teve início após o grupo realizar dois arrastões durante congestionamentos na rodovia nos dias 8 e 16 de fevereiro, na altura de Guaratuba.

Na ocasião, os criminosos armados abordaram motoristas e passageiros de carros e caminhões, subtraindo pertences pessoais, como carteiras, celulares e relógios. Segundo as investigações, eles chegaram a efetuar disparos contra veículos para intimidar as vítimas. A PCPR informa que iniciou um intenso trabalho investigativo para identificar o modo de agir dos criminosos e localizar as vítimas que eram provenientes de diversas localidades, inclusive de Santa Catarina e São Paulo.

“O grupo criminoso agia de forma violenta, se aproveitando dos congestionamentos para cometer os crimes. Em ambos os casos, os assaltantes estavam armados e efetuaram disparos para intimidar as vítimas. Nossa investigação permitiu identificar os suspeitos envolvidos tanto na prática dos roubos quanto na receptação e distribuição dos produtos furtados”, afirmou o delegado Gabriel Caldeira.

A operação contou com a atuação de policiais civis que integram o Verão Maior Paraná. Os três presos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A PCPR segue em diligências para localizar e prender o foragido.