Programação de shows do Litoral do Paraná é exibida em pontos turísticos do Brasil

Redação
No Rio de Janeiro, o line-up foi revelado com projeções nos Arcos da Lapa. Em São Paulo, a projeção aconteceu na Avenida Paulista, na altura do Parque do Ciclista. Já em Santa Catarina a projeção da programação foi em Florianópolis, na Beira Mar Norte
São Paulo | fotos: Secom

O anúncio dos grandes shows do Verão Maior Paraná, realizado na noite da última terça-feira (21), em Curitiba, ultrapassou as divisas do Estado e ganhou projeção nacional. Pela primeira vez, a programação foi apresentada simultaneamente nas redes sociais do Governo do Paraná e em pontos turísticos de diferentes cidades do Brasil, reforçando a grandiosidade do evento.

No Rio de Janeiro, o line-up foi revelado com projeções nos Arcos da Lapa, um dos cartões-postais mais icônicos do Brasil e palco tradicional da vida noturna carioca. Em São Paulo, a projeção aconteceu na Avenida Paulista, na altura do Parque do Ciclista, local de grande circulação de pessoas. Já em Santa Catarina a projeção da programação foi em Florianópolis, na Beira Mar Norte, o principal corredor urbano da ilha. 

Em Curitiba, o Palácio Iguaçu, sede do governo, no coração do Centro Cívico, também serviu como telão para a projeção dos nomes das atrações.

Com uma programação que cresce a cada edição, o Verão Maior Paraná vem se firmando no circuito nacional de grandes festivais de verão. A temporada 2025/2026 contará com artistas consagrados da música brasileira e, pela primeira vez, com atrações internacionais: a banda de reggae jamaicana Inner Circle e a francesa Gipsy Kings by Andre Reyes.

Todos os shows são gratuitos e integram a programação promovida pelo Governo do Estado, que transforma o Litoral em um grande palco de lazer, turismo e cultura.

Rio de Janeiro

LINE-UP – Ao todo serão cinco finais de semana de show, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro, em Matinhos e Pontal do Paraná. Entre os destaques estão Alok, Ana Castela, Gustavo Mioto, Jeito Moleque e Zé Neto e Cristiano, que prometem atrair multidões às praias paranaenses. Na última edição, o Verão Maior reuniu mais de 2 milhões de pessoas nos shows gratuitos.

Entre os artistas confirmados, o Governo do Paraná anunciou a apresentação de duas atrações surpresas no dia 25 de janeiro. O suspense também fez parte da edição do ano passado, quando Luan Santana foi o cantor misterioso anunciado pelo festival semanas depois da revelação do line-up do evento. O show do sertanejo, inclusive, bateu o recorde de público da temporada 24/25: 164 mil pessoas.

Além dos shows nos palcos principais, o Verão Maior Paraná vai contar mais uma vez com os palcos Sunset montados em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá (Litoral), e nas cidades de Porto Rico e Porto São José (em São Pedro do Paraná), no noroeste. Os espaços receberão apresentações de mais de 50 artistas paranaenses, que serão escolhidos por meio de chamamento público.

GRANDES NOMES – Desde a primeira edição, o Verão Maior Paraná tem reunido alguns dos principais artistas do País. Em 2025, além de Luan Santana, Titãs, Jota Quest, Sorriso Maroto, Péricles, Alexandre Pires, Rio Negro & Solimões, Michel Teló, Matheus & Kauan, Guilherme & Santiago, João Bosco & Vinícius, Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Eduardo Costa e Felipe Araújo embalaram o público no Litoral.

Em 2024, o festival contou com Roupa Nova, É o Tchan, Jorge & Mateus, Zezé Di Camargo & Luciano, Dudu Nobre, Chiclete Com Banana, Raça Negra, Guilherme & Benuto, Hugo & Guilherme, Rick & Renner, Clayton & Romário, Yasmin Santos, George Henrique & Rodrigo, Pixote, Simone Mendes, Amado Batista, Trio Parada Dura, Matogrosso & Mathias, Zé Felipe e Henrique & Diego.

Já em 2023, se apresentaram Ara Ketu, Leonardo, Eduardo Costa, Sambô, César Menotti & Fabiano, Fernando & Sorocaba, Maria Cecília & Rodolfo, Jeann & Julio, Antony & Gabriel, Edson & Hudson, João Bosco & Vinícius, Bruno & Barretto e George Henrique & Rodrigo. A primeira edição, no verão de 2020, teve shows de Alexandre Pires, Edson & Hudson, Eduardo Costa e Jerry Smith.

Florianópolis
