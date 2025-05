Abertas as inscrições para voluntários no 17º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba

Mutirão em 2019 | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O 17º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba acontece neste ano dentro da programação da 9ª Semana Socioambiental. O projeto é uma iniciativa do Instituto Guaju e conta com parceria da Prefeitura de Guaratuba e diversas instituições, incluindo o Correio do Litoral e a imprensa da cidade e da região.

Os eventos acontecem de 3 a 7 de junho, na Casa da Cultura e no Terminal Turístico Pesqueiro, ambos na Praça dos Namorados, centro da cidade.

Na noite do dia 3, às 19h, haverá abertura oficial do evento junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, contando com a presença da pesquisadora Camila Domit, do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR), para uma palestra magna sobre o futuro dos oceanos. Haverá ainda, o lançamento do curta metragem “O mar e eles: uma relação de suor, sustento, sonhos e vidas”, financiado pelo Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo.

Na manhã de sábado (7), acontece a limpeza da baía, que já se tornou referência como o maior movimento de limpeza de ambientes estuarinos e costeiros do litoral paranaense. São esperados centenas de voluntários entre estudantes, professores, pescadores artesanais e amadores, servidores públicos, comunidade náutica, autônomos, empresários, representantes de instituições públicas e privadas e a comunidade em geral.

Camiseta faz parte do kit para os primeiros inscritos

Os grupos organizados vão adentrar os manguezais, ilhas e praias com o intuito de minimizar os impactos causados pela ação humana desordenada quanto ao descarte de resíduos. Segundo o professor Fabiano Cecilio da Silva, coordenador da ação pelo Instituto Guaju, o tema “Por Um Mar Sem Lixo” tem como objetivo “despertar nas pessoas a consciência que estamos enfrentando uma verdadeira crise quanto à geração desordenada de resíduos”.

Fabiano destaca que se nada for feito, em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. “Com este ato de mobilizar pessoas a irem ao ambiente natural e perceberem na prática a problemática, inspira os voluntários a engajarem-se nessa missão que é de todos em prol do planeta”, explica o coordenador.

Mutirão em 2019 | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Mutirão de Limpeza da Baia de Guaratuba surgiu em 2007 e já retirou da baia de Guaratuba mais de 85 toneladas de resíduos ao longo de 16 anos.

A concentração será na praça dos namorados a partir das 7h da manhã, com a entrega dos kits aos voluntários. A ação se estenderá por toda a manhã de sábado.

A inscrição deve ser feita pelo formulário:

https://forms.gle/8TKQm9CZRtjnLYQ26

9ª Semana Socioambiental de Guaratuba



3/6

Abertura oficial às 19h na Secretaria da Cultura e do Turismo

Palestra “O futuro dos oceanos” com Camila Domit

Lançamento do curta metragem “O mar e eles: Uma relação de suor, sustento, sonhos e vidas”.

3 a 7/7

Exposição “Natureza e Biodiversidade: Conhecer para Preservar”

Educação Ambiental, distribuição de mudas, troca de experiências caiçaras.

Horário: Das 8h às 17h

Local: Terminal Turístico Pesqueiro – Praça dos Namorados

3 a 6/6

Atividades com Escolas Municipais, Estaduais e Particulares.

7/6