Ação Onda Limpa Paraná é remarcada para este sábado, dia 28

Litoral do Paraná vai receber grande ação de coleta de lixo em praias e manguezais de Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá

Com a previsão de tempo mais firme, a ação de limpeza Onda Limpa Paraná: Conexão por Rios, Manguezais e Praias foi remarcada para o próximo sábado (28). Muito além de despoluir o litoral, a proposta é sensibilizar as pessoas sobre a importância de cuidar do oceano. A concentração será às 8h30, com saída às 9h em três pontos de encontro:

Pontal do Paraná: Praia de Pontal do Sul, em frente a passarela.

Praia de Pontal do Sul, em frente a passarela. Paranaguá: Meu Campinho da Ilha de Valadares.

Meu Campinho da Ilha de Valadares. Matinhos: Em frente ao SESC.

Em Pontal do Paraná, a coleta de lixo será coordenada pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), iniciativa da Associação MarBrasil patrocinada pela Petrobras e pelo Governo Federal. A UFPR Litoral é parceira da ação e estudantes que participarem vão receber certificados. Inscrições podem ser feitas aqui.

“A função central é fazer com que as pessoas vejam um grupo mobilizado para recolhimento de resíduos e incentivem que essa prática permaneça”, explica Marjorie Ramos, coordenadora da Educação Ambiental do Rebimar. “Temos que voltar o nosso olhar para o oceano. Nossa relação com o litoral não deve ser só de lazer e recreação, mas também de responsabilidade. Dependemos desse espaço e temos a obrigação de cuidar dele”, reforça a educadora.

Marjorie Ramos, coordenadora de Educação Ambiental do Rebimar. Foto: Gabriel Marchi

Os voluntários receberão lanches e poderão reabastecer as garrafinhas de água. Serão distribuídos sacos de lixo resistentes e luvas reutilizáveis de jardinagem, substituindo as luvas de látex, como parte dos esforços para reduzir a geração de resíduos. É recomendado o uso de filtro solar, boné ou chapéu, e capa de chuva caso o tempo fique instável.

Para a limpeza no manguezal, recomenda-se ainda o uso de calçado fechado com cadarço e repelente. Neste caso, a ação será coordenada pelo projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras, também da Associação MarBrasil. Em Matinhos, o SESC estará no comando da limpeza de praia.

A coleta deve durar cerca de duas horas, depois os resíduos serão pesados e analisados pelos pesquisadores de microplásticos do Rebimar. Em seguida, encaminhados a associações de coletores locais para destinação adequada.

Ação Onda Limpa Paraná: Conexão por Rios, Manguezais e Praias

Data: 28 de setembro (sábado)

28 de setembro (sábado) Horário: 8h30 (encontro), 9h (início da ação)

8h30 (encontro), 9h (início da ação) Locais de Encontro: Pontal do Paraná: Praia de Pontal do Sul, em frente a passarela. Paranaguá: Meu Campinho da Ilha de Valadares. Matinhos: Em frente ao SESC.



Realização: MarBrasil, UFPR Litoral, SESC Matinhos e SESC Paranaguá.

Organização: Rebimar, Guardiões dos Manguezais Parnanguaras e Coalizão Paraná pela Década do Oceano.

Apoio: IFPR, Unespar, Repar, LEC-UFPR, Labmóvel, Prefeitura de Pontal do Paraná, Prefeitura de Matinhos, Grupo KWM, Rotary, AME, MarMaré e Associações de Coletores Nova Esperança, Amage e Amcorespp.

Patrocínio: Petrobras e Governo Federal.