Ilha do Mel registra tremor de terra e moradores relatam estrondo; especialista explica

Situação vivida pela comunidade foi registrada a Rede Sismográfica Brasileira, relata professora e doutorando em geografia

Foto: Denis Ferreira Netto/Sedest

Na madrugada deste domingo (12) moradores da Ilha do Mel, no Paraná, relataram um tremor de terra, ou abalo sísmico, que foi captado pela Rede Sismográfica Brasileira com magnitude de 2.4 na escala Richter. Além do tremor, a comunidade também reportou um forte estrondo.

O fenômeno é considerado de fraca magnitude, segundo a professora de geografia e doutoranda na área, Franciele Marilies Estevam. Ela explica que a escala Richter, que mede esses eventos, vai até 10, e quanto mais próxima de 10, mais destrutiva é a ocorrência.

Franciele Marilies Estevam | foto: Arquivo pessoal

Estabilidade da Placa Sul-Americana

A especialista esclarece que o território brasileiro está integralmente sobre a placa sul-americana, que é considerada estável. Por este motivo, o país não registra terremotos de alta magnitude capazes de ocasionar alta destruição.

O evento na Ilha do Mel é classificado como um “sismo intraplaca”, que ocorre no interior de uma placa tectônica. A causa é a liberação de energia acumulada em falhas geológicas antigas, que podem ser reativadas por tensões naturais da crosta terrestre. Esses sismos são comuns no Brasil, mas muitas vezes não são sentidos.

O tremor da Ilha do Mel acabou sendo sentido por ter ocorrido próximo ao epicentro, na Baía de Paranaguá, que possui uma estrutura geológica antiga.

Sismo raso e o forte estrondo

Sobre o forte estrondo relatado pelos moradores, Franciele explica que ele foi causado pela propagação da energia do solo para a atmosfera, gerando o ruído audível. Este ruído pôde ser ouvido porque o sismo foi raso, ocorrendo em uma profundidade de 0 a 10 quilômetros.

A doutoranda reforça que este fenômeno não causou nenhum dano ou destruição, e não houve registro de prejuízo em decorrência dele. O sismo é muito mais relevante para monitoramento e fins científicos do que por preocupações com danos.