Adriano Ramos denúncia Viação Rocio e prepara nova licitação no transporte coletivo

Entrevista coletiva na tarde desta terça-feira | foto: Clic Litoral

Ilha do Mel FM – Na segunda-feira (7), boatos de que o transporte coletivo de Paranaguá entraria em greve se espalharam pela cidade, gerando apreensão entre usuários do sistema. No mesmo dia, a Viação Rocio — empresa responsável pela operação das linhas municipais — divulgou uma nota pública afirmando que os salários dos funcionários estavam atrasados devido à falta de repasses da Prefeitura.

A declaração foi rebatida com veemência pelo prefeito Adriano Ramos (Republicanos), que convocou uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (8) para esclarecer o caso e denunciar o que classificou como “postura desleal” da empresa.

Durante sua fala, o prefeito acusou a Viação Rocio de tentar enganar a população e de prestar um serviço de baixa qualidade. “A empresa soltou uma nota mentirosa, tentando induzir as pessoas ao erro. Disse que a Prefeitura estava devendo três meses. Isso é mentira. Só não pagamos antes porque a própria empresa demorou mais de um mês para assinar o aditivo contratual”, afirmou.

Empresa foi à Justiça e quebrou acordo, diz prefeito

Segundo Adriano, a atual gestão havia se reunido com representantes da Viação Rocio antes do feriado de Carnaval. Ficou acordado, na ocasião, um aditivo de contrato por mais seis meses – tempo considerado necessário para que a Prefeitura conduzisse um novo processo licitatório. No entanto, no dia 4 de março, a administração municipal foi surpreendida com uma notificação judicial.

“Eles ingressaram com um mandado de segurança, com multa diária de R$ 100 mil, exigindo a renovação do contrato. Isso, mesmo após termos acordado a renovação por seis meses. Essa atitude quebrou a confiança e demonstrou a forma desleal com que a empresa trata o município”, criticou Adriano.

A liminar foi concedida pelo juiz Eduardo Ressetti Pinheiros Marques Vianna, da Vara da Fazenda Pública de Paranaguá.

A resposta do Executivo foi imediata: a Prefeitura decidiu renovar o contrato por apenas três meses, enquanto avança com os estudos e prepara o novo edital da licitação. A assinatura do aditivo por parte da concessionária, no entanto, só ocorreu na última sexta-feira (4) — mais de um mês após a assinatura por parte da Prefeitura, em 14 de fevereiro. Segundo o Executivo, esse atraso foi o único motivo para o pagamento ter sido realizado fora do prazo.

“O contrato só chegou para nós formalizado na última sexta (4). E já nesta segunda (7), em menos de 24 horas, efetuamos o pagamento. Nós não somos caloteiros, como a empresa tentou insinuar”, disse Adriano, exibindo o comprovante em seu celular.

Críticas à qualidade do serviço

Além da disputa contratual, o prefeito aproveitou a coletiva para fazer duras críticas à qualidade do transporte coletivo operado pela Viação Rocio. Ele classificou os ônibus como “velhos, apertados e sem ar-condicionado”, e acusou a empresa de tratar a cidade com descaso.

“Eles retiraram veículos em bom estado e colocaram ônibus mais antigos na frota. É assim que tratam o povo de Paranaguá. O transporte hoje é indigno: ônibus lotados, com pouca oferta de linhas, sem conforto e sem segurança. Isso não é mais aceitável”, afirmou.

Adriano também relembrou sua atuação como vereador e relator da Comissão de Transporte, em 2014. Na época, apresentou 16 propostas de melhorias para o contrato com a concessionária, incluindo a quebra do monopólio da Viação Rocio, mas afirmou que a maioria das sugestões foi retirada pelos vereadores da época. “Hoje temos uma Câmara mais renovada e alinhada com os interesses do povo. Vamos fazer esse novo processo licitatório com seriedade e transparência”, afirmou.

“Não tem conversa fora do interesse da população”

Adriano também direcionou críticas à Paranaguá Saneamento, concessionária dos serviços de água e esgoto da cidade. Segundo ele, ambas as empresas têm buscado impor condições ao Executivo que não dialogam com as necessidades da população.

“Quero deixar claro para essas duas empresas: a farra acabou. Não vamos sentar à mesa para discutir nada que não seja de interesse da população. Aqui não tem acordo fora da legalidade, não tem negociação em benefício privado. Ou melhora o serviço, ou vamos tomar medidas duras”, destacou.

Licitação em andamento

A Prefeitura já está trabalhando na montagem do novo edital para o transporte coletivo. O objetivo, segundo Adriano, é garantir um serviço de transporte moderno, eficiente e digno. “Queremos ônibus novos, com ar-condicionado, frota ampliada e atendimento de qualidade. O que temos hoje está muito aquém do que a população merece, e isso vai mudar”, afirmou.

Ele reconheceu que o processo é burocrático e exige cautela, mas reafirmou que será conduzido com total transparência e aberto à participação de novas empresas. “Não é como trocar uma camisa. Existe todo um trâmite legal que precisa ser respeitado. Mas vamos fazer diferente, vamos abrir o mercado, garantir concorrência e buscar o melhor serviço para quem mais precisa: a população de Paranaguá”, disse.

O prefeito também garantiu que vai permanecer a gratuidade no transporte coletivo: “Vamos manter o Tarifa Zero, mas com ônibus modernos, com ar-condicionado, não com essas latas velhas da Viação Rocio”.

Fonte: Ilha do Mel FM / texto: Luiza Rampelotti / entrevista: Mauro Júnior