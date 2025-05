Adriano Ramos e permissionários discutem melhorias no Mercado Municipal

Foto: Moyses Zanardo

Na tarde de quinta-feira (15), permissionários do Mercado Municipal Nilton Abel de Lima participaram de uma reunião com o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, para tratar de melhorias no estabelecimento.

Durante o encontro, o prefeito ouviu atentamente as demandas e necessidades e foram acordadas ações para melhorar a segurança no local, com a presença permanente da Guarda Municipal, além de iniciativas para a limpeza do mercado, com o apoio da prefeitura.

Segundo Adriano Ramos, “ouvir estas pessoas que trabalham diariamente no mercado municipal é muito importante, só eles sabem das dificuldades e necessidades”. Ele destacou ainda que, além de tratar de questões como horário de funcionamento, limpeza e segurança, o objetivo maior é “resgatar e encontrar meios para fazer com que o turista volte a Paranaguá mais vezes. Esse é o nosso grande objetivo”, finalizou.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá / jornalista Sandro Martins