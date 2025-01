Adriano Ramos reúne novo secretariado, pede dedicação e quer soluções práticas

Foto: Prefeitura de Paranaguá

Na manhã do dia 2 (quinta-feira), dia seguinte à posse, o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, e a vice-prefeita Fabiana Parro, comandaram a primeira reunião geral do novo secretariado da gestão 2025/2028. Na sala de reuniões do Palácio São José, sede da Prefeitura, a equipe ouviu o prefeito pedir celeridade, eficiência e adoção de soluções práticas, colocando sempre como prioridade as necessidades dos cidadãos.

O encontro serviu para alinhar estratégias e promover a integração entre os responsáveis pelas pastas.

Os novos secretários (as) receberam a missão de entregar projetos inovadores em cada pasta, que devem ser entregues já nos primeiros dez dias de gestão.

“Nós passamos para o secretariado a meta de apresentar um projeto para entregarmos à população, algo que seja diferente e que vá atender as dificuldades da cidade nos primeiros dez dias de gestão”, destacou o prefeito Adriano Ramos.

A vice-prefeita, Fabiana Parro, ressaltou a importância da integração entre as secretarias para o fortalecimento dos trabalhos. “Foi uma reunião muito produtiva, uma equipe que está se integrando, pensando em um trabalho conjunto e isso fará toda a diferença”, disse Fabiana.