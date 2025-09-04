Agência do Trabalhador de Paranaguá inicia setembro com a oferta de 419 vagas de emprego

Prefeito Adriano Ramos visitou Feirão de Empregos realizado em parceria com a Agência do Trabalhador e Sine Paranaguá

Foi concluído nesta quinta-feira, dia 4, o Feirão de Empregos promovido pela Prefeitura de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), em uma parceria da Agência do Trabalhador, Sine Paranaguá e Supermercados Girardi, para contratação imediata de 60 novos colaboradores.

O prefeito Adriano Ramos visitou o Sine e parabenizou as equipes que fizeram toda a intermediação e o encaminhamento dos candidatos para as entrevistas, realizadas por profissionais de RH da empresa na sede da Setrin.

Ao lado do Chefe de Gabinete, André Ferruci, o prefeito foi recepcionado pelo secretário de Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira, pelo chefe do Núcleo Regional do Trabalho, Qualificação e Renda do Governo do Paraná no Litoral, Silvio Maurício Bezerra Geraldo, pela diretora do Sine, Alessandra Bukarewicz, pelo diretor de Assuntos Sindicais, Dirceu Pereira, pelo assessor Gustavo Hammoud e pelo gerente da empresa, Cleverson Marino Bonassoli.

Em expansão na cidade, o Supermercado Girardi concluirá em breve a ampliação de sua área de vendas com a inauguração de uma nova unidade no Porto dos Padres.

A meta é atender também consumidores dos bairros Padre Jackson, Vila Guarani, Jardim Iguaçu, Santa Helena, Figueira e imediações.

Geração de empregos em Paranaguá

O prefeito também comemorou a eficiência atingida pela Agência do Trabalhador de Paranaguá, que iniciou a primeira semana de setembro com a oferta de 419 vagas, incluindo as 60 do Girardi, número recorde, que revela o crescimento do mercado de trabalho na cidade.

“Todo o processo de divulgação, análise dos documentos e o encaminhamento dos candidatos para os profissionais de RH da empresa teve apoio da Prefeitura. Isso mostra que Paranaguá está de braços abertos nessa gestão para receber novos empresários que querem se instalar aqui e auxiliar aqueles que já atuam na cidade e contribuem com o nosso crescimento. Paranaguá segue gerando cada vez mais empregos”, disse.

Os colaboradores serão contratados para as funções de operador de caixa, fiscal de caixa, açougueiro, balconista de açougue, padeiro, balconista de padaria, repositor de loja, repositor de hortifrúti, fiscal de loja, zelador, recebedor de mercadorias e fiscal de pátio.

Adriano Ramos também teve a confirmação que, nos próximos dias, mais uma empresa realizará um Feirão de Empregos com novas 60 vagas para contratação imediata. As informações serão divulgadas em breve pela Setrin nas redes.

A Agência do Trabalhador de Paranaguá está localizada na Rua José Gomes, 320, João Gualberto.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta / fotos: Anny Mello e Silvia Costa