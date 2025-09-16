Correio do Litoral
Agência do Trabalhador/Sine atinge novo recorde com 508 vagas de emprego em Paranaguá

Redação

A Agência do Trabalhador de Paranaguá, por meio do Sine (Sistema Nacional de Empregos) oferta 508 postos de trabalho neste início de semana. É o terceiro recorde consecutivo na captação e na oferta de vagas entre os meses de agosto e setembro de 2025.

No mural, que é o quadro físico com as vagas diárias para visualização, há 426 vagas gerais e 82 específicas para PCDs. Entre os destaques há oportunidades para o setor de supermercados, que segue em expansão. Há ainda dezenas de vagas para eletricistas, ensacadores e várias funções em empresas portuárias.

Feirão

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) e do Sine,  empresas que já atuam na cidade negociam a realização de mais um feirão de empregos.

“As negociações estão avançadas. Por enquanto podemos dizer que se trata de um gigante do setor portuário. O nome da empresa, a quantidade de vagas, a data e formato do feirão serão confirmados nos próximos dias. Até lá, nossos agentes municipais e os parceiros do Governo do Estado, por meio do SINE, seguem determinados confirmando a confiança das empresas na atual gestão e captando cada vez mais vagas”, explica o secretário Cleverson Ferreira, da Setrin, reforçando que a geração de empregos e a capacitação são prioridades para o prefeito Adriano Ramos.

Os candidatos interessados devem procurar a Agência do Trabalhador/Sine à Rua José Gomes, 320 (Tuiuti) das 8h às 12h e das 13h30 às 17 horas, portando documento com foto, comprovante de residência, currículo e Carteira de Trabalho.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Alexandre Motta

