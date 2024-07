Airton José vai derrotar bolsonarismo em Foz do Iguaçu, diz Alliana

Para petista, o pré-candidato do PSB tem grande inserção nas classes C e D que fazem a maior parte do colégio eleitoral de Foz do Iguaçu

Andre Alliana: “”A unidade da esquerda é fundamental | Foto: PMFI / Arquivo

O secretário municipal de Turismo, Andre Alliana (PT) considera acertada a decisão da direção nacional da Federação Brasil Esperança (PT, PV e PCdoB) pela candidatura de Airton José (PSB) a prefeito de Foz do Iguaçu. “É um candidato com grande viabilidade eleitoral, capaz de melhor nos representar eleitoralmente e promover as mudanças que necessitamos na cidade. Além disso, estamos construindo uma chapa forte, com potencial para eleger até três vereadores e vereadoras, sendo dois deles do PT, garantindo assim uma representação robusta no legislativo municipal”, disse Alliana numa avaliação interna do petismo local.

“A unidade da esquerda é fundamental para derrotarmos o bolsonarismo. Precisamos de um governo municipal que reflita o governo federal e que realmente se preocupe com o bem-estar de todos os cidadãos. E é isso que a candidatura de Airton José representa”, completa.

O diálogo para uma frente ampla, segundo Alliana, está bem avançado com o PDT e com o PSol e Rede e também com o PSDB, Cidadania e MDB. O petista aponta fragilidade jurídica e estruturais na pré-candidatura de Sâmis da Silva (PSDB), o que o tucano desmente, marcando a convenção para os partidos que o apoiam para o próximo 2 de agosto. “Ainda que Sâmis opte por manter a candidatura no primeiro turno, não creio que seja um grande problema eleitoral para o nosso campo”, avalia.

Adversários

Para o petista, os dois principais adversários da FBE são os pré-candidatos Paulo Mac Donald (PP,) e General Luna e Silva (PL). “Paulo e Luna disputam os mesmos votos da direita por serem ambos reconhecidos bolsonaristas, o que fará com que Airton José concentre os votos que foram, sem deixar de crescer em eleitores não lulistas. Isso se deve ao fato de ser um candidato identificado com a renovação, ao mesmo tempo que é conhecido pelo trabalho como comunicador”, aponta.

Além dos lulistas, segundo o petista, Airton José tende a romper essa barreira ampliando bem a base de apoio. “É radialista a vida toda e apresentador do programa diário na TV nos últimos 14 anos, conhecido sobretudo pelos públicos C e D, que compõem a grande massa do eleitorado”.

“Seu reconhecimento e credibilidade são vantagens inestimáveis na corrida eleitoral. O programa na TV até recentemente ajudava quem mais precisava através da solidariedade, ao mesmo tempo que cobrava políticas públicas resolutivas, alinhando-se com o desejo da maioria da população”, pondera.

Apoios

Alliana aponta outras virtudes e qualidades do pré-candidato do PSB. “Airton José é advogado e atuou no turismo e na gestão pública. Essa experiência nos cinco setores (social, direito, comunicação, turismo e gestão pública) fará dele não só o melhor debatedor, mas, sobretudo, um grande gestor público com a visão holística (global) que a cidade precisa”, disse.

Outro ponto a favor de Airton José, diz o petista, é o apoio essencial da Itaipu Binacional e do governo federal para Foz do Iguaçu. “Será um trunfo importante na campanha pois a sociedade vislumbrará a ampliação nessas parcerias trazendo melhorias significativas”.

Na avaliação de Alianna, a candidatura de Zé Elias Castro Gomes (União Brasil) também é um fator relevante. “Pode tirar votos de Paulo Mac Donald e General Luna e Silva no primeiro turno, o que nos ajuda no projeto de chegarmos ao segundo turno”. “Portanto, é hora de amenizar nossas divergências internas e arregaçarmos as mangas e trabalhar unidos por uma Foz do Iguaçu melhor. A candidatura de Airton José é um passo importante nessa direção”, completa.