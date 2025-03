Alep deve votar projeto de Anibelli que reconhece Nossa Senhora do Rocio como Padroeira do Paraná

Alep deve votar projeto de Anibelli que reconhece Nossa Senhora do Rocio como Padroeira do Paraná

Após 48 anos de declaração feita pelo Vaticano, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) deve votar na semana que vem o projeto de lei que reconhece Nossa Senhora do Rocio como Padroeira do Estado e instaura, no calendário oficial de eventos, feriado estadual em louvor à Mãe do Paraná.

O projeto de Lei nº 896 foi apresentado em 2023 pelo deputado Anibelli Neto (MDB), e visa instituir o dia 15 de novembro como a Data Magna do Estado do Paraná, em homenagem à Padroeira.

A devoção à Nossa Senhora do Rocio no Paraná começou no século XVII e foi oficialmente reconhecida como Padroeira do Estado em 1977 pelo papa Paulo VI, estabelecendo uma tradição que perdura há mais de 400 anos.

O pedido para que o projeto seja votado foi reforçado na segunda-feira (17), pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico e pea Adetur Rotas do Pinhão, que conta com o apoio da Prefeitura de Paranaguá. Os representantes da Adetur, assim como os funcionários Luis Fernando da Silva e Henrique Araújo, da Secretaria de Cultura de Paranaguá, estiveram na Alep na segunda-feira (17) para as tratativas pra votação do projeto e foram recebidos por Anibelli em seu gabinete.

Devoção

A devoção à Nossa Senhora do Rocio é antiga, logo após a elevação do pelourinho em Paranaguá, em 1648. O bairro do Rocio era o perímetro das vilas onde terminava a povoação. Vale lembrar que a imagem da Virgem do Rocio foi encontrada numa pesca milagrosa, nas redes do Pai Berê, no século XVII, na baía de Paranaguá. A primeira igreja foi construída em 1813 e o santuário foi erguido em 1920.

Em 1686, os habitantes da então Vila às margens do rio que circunda a cidade foram assolados por uma peste e a população recorreu aos favores de Maria Mãe de Jesus, invocada em preces para livrá-los da doença, que cessou naquele ano. Desde então, Nossa Senhora do Rocio vem sendo o socorro das aflições dos devotos cristãos paranaenses. O mesmo aconteceu na peste bubônica em 1901 e da gripe espanhola em 1918.

Devido a relatos de milagres e graças alcançadas por intercessão da Nossa Senhora do Rocio, a devoção se espalhou entre o povo paranaense e de diversos lugares. As multidões faziam romarias ao santuário da Virgem do Rocio. Assim, em 1977 o Papa Paulo VI declarou a Nossa Senhora do Rocio como Padroeira do Paraná.

De acordo com os padres redentoristas, há ainda inúmeros registros do socorro da Virgem do Rocio prestados aos marinheiros em violentas tempestades e tragédias no mar, que se tornaram seus devotos e a homenagearam com procissões e comoventes romarias pelas ruas da cidade, rumo ao Santuário. É o caso do navio “Raul Soares” no dia 26 de junho de 1931, do navio “Philadélphia” em julho de 1931 e do navio “Maria M”, no dia 8 de agosto de 1932.

Além desses, casos de milagres foram relatados em outras cidades do Paraná, razão pela qual em 1939, Nossa Senhora do Rocio foi declarada Padroeira do Paraná pelos bispos do estado e, finalmente, após anos de esforço civil e eclesiástico, a Santa Sé a declarou em 1977, Padroeira do Paraná, indicando a Igreja do Rocio em Paranaguá como seu santuário estadual.

“O título de Rocio, que significa orvalho, simboliza as constantes e ininterruptas bênçãos e favores que o povo paranaense recebe continuamente da Virgem Mãe, mediadora de todas as graças concedidas a seus amados filhos, que por gerações e gerações veneram sua santa padroeira às margens da Baía de Paranaguá, sob o título de Senhora do Rocio”, explica o padre Redentorista Dirson Ferreira Gonçalves.

Procissão Solene como Patrimônio

Foto: Divulgação/Assessoria Parlamenta

O deputado Anibelli Neto também é autor do Projeto de Lei nº 895/2023 apresentado com o intuito de declarar a Procissão Solene em homenagem a Nossa Senhora do Rosário do Rocio, do Município de Paranaguá, como Patrimônio de Natureza Cultural e Imaterial do Estado do Paraná. Esta iniciativa ganha destaque especial este ano, marcando a 210ª edição da Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, considerada a maior festa religiosa do Sul do Brasil.

A Procissão Solene em homenagem a Nossa Senhora do Rosário do Rocio, realizada anualmente em Paranaguá, reúne centenas de milhares de 200 mil romeiros. Este evento de fé e devoção à Santa é considerado uma das maiores do Brasil.