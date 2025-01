Alexandre Pires e César Menotti & Fabiano são as atrações do final de semana

Alexandre Pires | foto: Divulgação

Os shows nacionais do Verão Maior em Matinhos e Pontal do Paraná continuam no próximo fim de semana, com o pagode de Alexandre Pires e o sertanejo de César Menotti & Fabiano vão embalar o público.

O sambista Alexandre Pires sobe sobe ao palco na sexta-feira (24), em Matinhos, trazendo sucessos da época do Só Pra Contrariar e da carreira solo, como “Depois do Prazer”, “Essa Tal Liberdade” e “Sai da Minha Aba”.

César Menotti & Fabiano fazem dois shows: em Pontal do Paraná, na sexta (24), e em Matinhos, no sábado (25), com hits como “Leilão” e “Ciumenta”. Guilherme & Benuto, que reúnem milhões de ouvintes em hits nas plataformas digitais, e João Haroldo & Betinho completam a programação com apresentações em ambos os palcos.

Confira a agenda:

Matinhos

24 de janeiro – Alexandre Pires

25 de janeiro – César Menotti & Fabiano

26 de janeiro – Guilherme & Benuto

Pontal do Paraná

24 de janeiro – César Menotti & Fabiano

25 de janeiro – João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto