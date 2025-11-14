Alunos da UFPR Litoral promovem campanha solidária em apoio à aldeia Kuaray Guata Porã

Objetivo é arrecadar alimentos e recursos e fortalecer o vínculo com a comunidade indígena de Guaraqueçaba

Imagens: Divulgação

O projeto de extensão universitária da UFPR Litoral Tekoa Rape, formado por estudantes e colaboradores engajados nas causas indígenas, está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos e uma vaquinha solidária em apoio à aldeia Kuaray Guatá Porã, comunidade Guarani Mbya localizada na Terra Indígena Cerco Grande, em Guaraqueçaba.

A ação tem como objetivo contribuir para o bem-estar das 15 famílias que atualmente vivem na aldeia, além de reforçar os laços de parceria e solidariedade entre o grupo e a comunidade. A iniciativa também pretende arrecadar recursos para custear o transporte até a ilha e adquirir itens complementares que atendam às necessidades locais.

“Queremos somar forças com quem acredita que solidariedade e respeito aos povos originários são caminhos reais de transformação”, afirma Emanuelly Souza, estudante de Ciências Ambientais e responsável pela campanha.

Entre as principais dificuldades enfrentadas pela aldeia estão o acesso limitado à ilha, já que, quando a maré baixa, não é possível sair nem entrar do local, e a necessidade de melhorias na estrutura da escola estadual que fica na aldeia.

O Tekoa Rape surgiu há alguns anos em Mato Grosso do Sul, idealizado pelo professor Thiago Bagatin, que agora atua na UFPR Litoral. Reúne estudantes indigenistas de diferentes cursos como Ciências Ambientais, Artes, Agroecologia, Saúde Coletiva e Filosofia. O grupo mantém contato constante com a aldeia Guata Porã há cerca de oito meses, realizando visitas, escutas e ações colaborativas.

A campanha solidária segue até o dia 20 de novembro, e toda contribuição faz diferença. As doações de alimentos, como arroz, bolachas, frango e outros itens não perecíveis, podem ser entregues em Matinhos ou Morretes, com o ponto de coleta combinado diretamente pelo telefone (41) 98477-5696 (Emanuelly).

As doações financeiras podem ser feitas pela vaquinha online, disponível em: https://www.vakinha.com.br/5796145

O valor arrecadado ajudará o grupo a chegar até a aldeia e entregar os donativos, reforçando uma rede de solidariedade que ultrapassa o apoio material, alcançando também o campo da escuta, do afeto e do respeito às tradições e modos de vida dos povos indígenas.

Campanha Solidária – Apoio à Aldeia Kuaray Guata Porã

📍 Local: Cerco Grande, Guaraqueçaba

🗓 Até 20 de novembro de 2025

📞 Contato: (41) 98477-5696 – Emanuelly Souza

💻 Vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/5796145

📸 Instagram: @tekoarape

✉️ E-mail: [email protected]