Alunos de Matinhos participam do projeto de alimentação saudável e prevenção da obesidade

Na manhã desta segunda-feira (10) a Associação do Vila Nova realizou uma etapa do Projeto de Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade nas Escolas. A iniciativa, desenvolvida pelo Programa Saúde na Escola, em parceria com as secretarias da Saúde e Educação e projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná tem por objetivo promover hábitos alimentares mais saudáveis para os estudantes.

Os alunos do 4º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato participaram das diferentes atividades programadas. Entre as ações, houve uma roda de conversa, onde os estudantes puderam aprender sobre os benefícios de uma alimentação balanceada. Além disso, tiveram a oportunidade de experimentar receitas especialmente preparadas para a ocasião, como brigadeiro feito com biomassa de banana e suco com casca de abacaxi e hortelã.

Para complementar a experiência, os estudantes foram incentivados a levar para casa sementes de crotalária, como esforço para a prevenção da dengue. Com parte da experiência de campo, as crianças fizeram uma visita guiada à horta comunitária da associação, onde puderam aprender sobre o processo de cultivo e a importância da agricultura sustentável. Os alunos também aprenderam sobre compostagem e como os resíduos orgânicos podem ser reaproveitados de maneira eficaz.

O evento contou com a presença de diversos voluntários, incluindo a presidente da associação, Iara Terezinha Pedroso, a sanitarista Maria de Lurdes Neves, o professor Ricardo Monteiro da UFPR Litoral, além de representantes da Secretaria da Saúde, da comunidade local e do setor educacional.