Ordem de serviço e acordo garantem duplicação da Estrada Guaratuba-Garuva

Na PR-412, duplicação de 12,8 km vai demorar 30 meses; na SC-417, acordo entre governadores vai viabilizar duplicação de 19 km

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou neste sábado (20) a ordem de serviço para a duplicação da PR-412, no trecho entre Guaratuba, e Garuva, na divisa com Santa Catarina.

Com investimento previsto de R$ 254,5 milhões, a obra atende a uma demanda histórica da população e marca um novo capítulo para a mobilidade, o turismo e o desenvolvimento econômico da região, além de fortalecer a integração logística entre os dois estados. Na mesma ocasião, Ratinho Junior e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, formalizaram acordo que viabiliza o trecho de Garuva da estrada que liga as duas cidades.

PR-412

O trecho da PR-412 contemplado começa na divisa entre Paraná e Santa Catarina, no acesso a Garuva, e segue até a rotatória de acesso ao Balneário Coroados, no início do perímetro urbano de Guaratuba. Com 12,81 quilômetros de extensão, a rodovia passará por transformação completa, incluindo a substituição da rotatória por um viaduto, o que vai facilitar tanto o tráfego em direção ao estado vizinho quanto a circulação dentro do município.

“O trecho do Paraná é muito mais turístico. Nós temos uma grande movimentação de pessoas que moram ou passam o veraneio em Guaratuba, além de estudantes e serviços de saúde. Já o trecho de Garuva é mais logístico, com um volume muito intenso de caminhões por causa do porto de Itapoá”, explicou o governador Ratinho Junior.

“Por isso essa obra é estratégica, principalmente para deixar de ser um caos no verão, resolvendo a questão da segurança, trazendo mais conforto e mais agilidade para quem utiliza a rodovia”, avaliou.

Foto: Alex Adam / Secid-PR

Etapas

O projeto prevê a construção de pista paralela à existente, em pavimento asfáltico, além da restauração completa da pista atual. As novas faixas terão 3,6 metros de largura, com acostamentos externos de 2,5 metros. Os dois sentidos da rodovia serão separados por um canteiro central de 2,2 metros. A pista já existente também será alargada para o mesmo padrão da nova, garantindo mais segurança e conforto para quem trafega pelo trecho.

A obra foi planejada para reduzir impactos no trânsito durante a execução. Primeiro serão implantadas as novas pistas e, depois que o tráfego for transferido, a pista atual passará por restauração completa. Em pontos onde a faixa de domínio é menor, como nas proximidades do Rio da Praia, o canteiro central será substituído por barreiras de concreto, mantendo os padrões de segurança viária.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, relembrou a história da PR-412 e destacou que a duplicação marca um momento inédito de investimentos no Litoral, com integração total entre Paraná e Santa Catarina.

“Essa rodovia foi aberta lá em 1950 e pavimentada em 1965. Desde então, nada tinha acontecido de fato. Agora, depois de 75 anos, Guaratuba e Coroados recebem um investimento de mais de R$ 250 milhões, com viaduto, ponte e a duplicação até Garuva. E não para aí: com o acordo com Santa Catarina, essa duplicação segue pela SC-417 até a BR-101. É a união total entre os estados. A obra começa com os projetos nos primeiros meses e entra em execução no segundo semestre, ganhando ritmo e avançando rápido, como aconteceu com a Ponte de Guaratuba”, explicou.

Para o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, a obra representa um marco histórico para a integração entre os dois estados e para a mobilidade regional. “É um dia de festa e celebração aqui na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Entre Guaratuba e Garuva, essa rodovia vai agora ser ampliada e duplicada. É um eixo importante, que vai integrar com a nossa ponte e se tornar uma artéria fundamental para o escoamento do fluxo, garantindo mais conforto ao cidadão”, afirmou.

Itapoá

No entroncamento com a PR-808, acesso ao município catarinense de Itapoá, será readequada a interseção em nível, além do deslocamento do módulo da Polícia Rodoviária Estadual. A partir desse ponto até o perímetro urbano de Guaratuba será implantada uma ciclovia, ampliando as opções de mobilidade e garantindo mais segurança para ciclistas.

O prefeito de Guaratuba, Maurício Lense, destacou que a duplicação da PR-412 era uma obra aguardada há décadas e ressaltou o impacto da integração entre Paraná e Santa Catarina para o desenvolvimento do Litoral. “Essa é uma obra esperada há muito tempo por Guaratuba, principalmente pela logística de quem chega à cidade. O governador não ficou só no trecho do Paraná, ele também viabilizou as obras do lado de Santa Catarina, fazendo a ligação completa. Isso é muito importante, porque além da ponte que conecta o nosso litoral, agora temos uma rodovia que integra dois estados. É um corredor que facilita o acesso não só a Guaratuba, mas a todo o Litoral, fortalecendo o turismo e atraindo visitantes também do estado vizinho”, avaliou.

Já pelo lado catarinense, o prefeito de Garuva, Tino Bittencourt disse que a duplicação representa um avanço importante para a integração entre os municípios e estados do Sul do país.“É um momento muito importante e gratificante para Garuva. Essa obra beneficia não só a nossa cidade, mas todo o Litoral de Santa Catarina, o Paraná, o Porto de Itapoá. Estamos muito felizes, porque é um investimento que fortalece a região como um todo e melhora a ligação entre os estados”, disse.

Retornos

Ao longo da rodovia também serão implantados três retornos em nível, além da substituição da atual ponte sobre o Rio da Praia por uma galeria de concreto. O projeto inclui ainda melhorias no sistema de drenagem, realocação de postes e redes de saneamento, nova sinalização horizontal e vertical e dispositivos de redução de velocidade, aumentando a segurança para motoristas, pedestres e ciclistas.

O secretário das Cidades, Guto Silva, destacou que a duplicação do eixo entre Guaratuba e Garuva cria uma alternativa estratégica de mobilidade para o Estado. “O Paraná não tem trecho da BR-101, e quando há deslizamentos ou interrupções nos eixos 101 e 376, tudo fica travado. Esse corredor entre Garuva e Guaratuba, integrado à ponte e agora duplicado, passa a ser uma rota de escape importante, principalmente para passageiros e turistas. É uma alternativa que traz mais conforto quando o sistema entra em colapso. Faz parte de um pacote de investimentos que já ultrapassa R$ 2,5 bilhões no Litoral, unindo grandes obras de infraestrutura com desenvolvimento urbano”, reforçou.

A população de Guaratuba já comemora o anúncio. Morador de Guaratuba e empresário às margens da PR-412, Nilson Alencar Florentino avalia que a duplicação da rodovia vai trazer melhorias significativas para quem vive e trabalha na região. “Eu estou aqui desde o ano 2000. Comecei como frentista e hoje tenho minha própria empresa. Nos feriados, no Carnaval e no fim de ano, é muita fila, já teve dia de ficar três, quatro horas parado. Com essa duplicação, vai melhorar bastante. Para quem mora e trabalha aqui, como eu, é uma mudança muito grande. É algo que a gente esperava há muitos anos e agora finalmente vai sair. Para Guaratuba, vai melhorar 100%”, comemorou.

Duplicação da SC-417

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A duplicação da PR-412 foi desenvolvida de forma integrada com os projetos do lado catarinense, garantindo continuidade da rodovia na divisa entre os estados. Durante o evento, Ratinho Junior e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinaram o convênio que permite o avanço do acordo judicial entre os dois estados, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que encerrou uma disputa iniciada em 1991 relacionada a royalties de petróleo.

“Esse trecho de 12 quilômetros, entre Guaratuba e Garuva, já estava no nosso cronograma. Quando surgiu a questão da dívida que Santa Catarina ganhou na Justiça, esse pagamento só aconteceria lá na frente, como precatório. Em conversa com o governador Jorginho, nós decidimos antecipar essa quitação e transformar esse recurso em obra. É um acordo que beneficia os dois estados, resolve uma pendência antiga e entrega infraestrutura, logística e desenvolvimento para a população”, detalhou Ratinho Junior.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, destacou a importância do corredor viário para a economia e o turismo e ressaltou a parceria entre os dois estados para a execução das obras. “Esse corredor é um eixo importante da economia e do turismo. Vamos receber muita gente agora no verão, mas estamos pensando no futuro. Hoje foi dada a largada para essa transformação, que vai melhorar ainda mais a economia e o turismo da região. Paraná e Santa Catarina estão crescendo e fazendo obras importantes. Esse acerto de contas foi positivo para os dois estados, e eu agradeço ao governador Ratinho Junior por essa parceria que beneficia Santa Catarina e o Paraná”, reforçou.

Pelo acordo, o Governo do Paraná executará obras de infraestrutura em Santa Catarina, especialmente no município de Garuva, beneficiando também Itapoá. As intervenções incluem restauração e duplicação de 19,1 quilômetros da SC-417, divididos em três segmentos, com melhorias voltadas à ampliação da capacidade da rodovia e ao aumento da segurança e da fluidez do tráfego.

Entre as obras previstas estão a duplicação do viaduto próximo à BR-101, a construção de um novo viaduto na interseção com a SC-416 e outro no Acesso Leste de Garuva, além da implantação de rótulas, interseções, passarelas e viadutos elevados. Os projetos resultam de uma ação conjunta entre os governos do Paraná e de Santa Catarina, reforçando a cooperação institucional para o desenvolvimento da infraestrutura regional.

O investimento total estimado no acordo é de R$ 365,3 milhões. Desse valor, R$ 273,6 milhões correspondem à obrigação reconhecida judicialmente, enquanto o restante representa um aporte adicional do Governo do Paraná, dentro de uma política pública voltada ao desenvolvimento do Litoral e à integração regional.

O trevo de Coroados e o mar ao fundo | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN



Presenças – Também participaram o secretário adjunto de estado de infraestrutura e mobilidade de Santa Catarina, Ricardo Grando; o secretário de Infraestrutura e Logística (PR), Sandro Alex; o secretário de Agricultura e Abastecimento (PR), Marcio Nunes; o secretário de Segurança (PR), Hudson Teixeira; o sub-chefe da Casa Civil, Lúcio Tasso; o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti; os deputados estaduais do Paraná Alexandre Curi (presidente da Assembleia Legislativa); Denian Couto e Nelson Justus; o deputado estadual Fernando Kreling ( vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina); a vice-prefeita de Garuva, Marli Leandro; entre outras autoridades.