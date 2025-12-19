Ratinho Junior assina ordem de serviço de duplicação em Guaratuba e convênio com governador de SC

Duplicação do trecho interligado PR-412 e SC-417, em Garuva, vai solucionar principal gargalo de Guaratuba depois da inauguração da ponte, prevista para abril

Foto: DER-PR

O governador Ratinho Junior assina, neste sábado (20), em Guaratiba, a ordem de serviço da duplicação da rodovia PR-412 em Guaratuba.

O trecho de 2,8 km a ser duplicado fica entre a divisa com Santa Catarina, em Garuva, e o trevo de Coroados, na entrada da cidade. A obra deve ser concluída em 30 meses, sendo 12 meses para os projetos e 18 meses para a duplicação. O valor do contrato é de R$ 254,5 milhões.

O evento deve contar com a presença do governador de Santa Catarina. Jorginho Mello. Os dois governadores fizeram um acordo para o Paraná pagar a duplicação da rodovia SC-417, em Garuva, entre a divisa dos estados, no final da PR-412, o trevo da BR-101, e outros trechos de rodovias na região.

O acesso de pista simples das duas rodovias é um dos dois gargalos de Guaratuba – o outro é na travessia de ferry boat, que será equacionado com a conclusão da obra da Ponte de Guaratuba.

A obra será paga com recursos de royalties de petróleo que o Paraná recebeu e que deveriam ser destinados a Santa Catarina. O acordo entre os dois estados foi homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flavio Dino.

Na ocasião, os governadores vão assinar o convênio que permite o avanço do acordo judicial, com obras que somam R$ 365 milhões.

A solenidade está marcada para as 9h30, no KM 10 da PR-412, utilizando o pátio de um antigo posto de combustíveis, próximo ao Posto Coroados da Polícia Rodoviária Estadual.