Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Ratinho Junior assina ordem de serviço de duplicação em Guaratuba e convênio com governador de SC

Redação
Duplicação do trecho interligado PR-412 e SC-417, em Garuva, vai solucionar principal gargalo de Guaratuba depois da inauguração da ponte, prevista para abril
Foto: DER-PR

O governador Ratinho Junior assina, neste sábado (20), em Guaratiba, a ordem de serviço da duplicação da rodovia PR-412 em Guaratuba.

O trecho de 2,8 km a ser duplicado fica entre a divisa com Santa Catarina, em Garuva, e o trevo de Coroados, na entrada da cidade. A obra deve ser concluída em 30 meses, sendo 12 meses para os projetos e 18 meses para a duplicação. O valor do contrato é de R$ 254,5 milhões.

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

O evento deve contar com a presença do governador de Santa Catarina. Jorginho Mello. Os dois governadores fizeram um acordo para o Paraná pagar a duplicação da rodovia SC-417, em Garuva, entre a divisa dos estados, no final da PR-412, o trevo da BR-101, e outros trechos de rodovias na região.

O acesso de pista simples das duas rodovias é um dos dois gargalos de Guaratuba – o outro é na travessia de ferry boat, que será equacionado com a conclusão da obra da Ponte de Guaratuba.

A obra será paga com recursos de royalties de petróleo que o Paraná recebeu e que deveriam ser destinados a Santa Catarina. O acordo entre os dois estados foi homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flavio Dino.

Na ocasião, os governadores vão assinar o convênio que permite o avanço do acordo judicial, com obras que somam R$ 365 milhões.

A solenidade está marcada para as 9h30, no KM 10 da PR-412, utilizando o pátio de um antigo posto de combustíveis, próximo ao Posto Coroados da Polícia Rodoviária Estadual.

Redação
Leia também
Litoral

Ratinho Junior lança oficialmente a programação do Verão Maior Paraná 2025-2026

Litoral

Governador Ratinho Junior lança Verão Maior Paraná nesta sexta em Pontal

Manchete

Carreta da Inovação terá atividades nas sete cidades do Litoral neste verão

Paranaguá

Programa Praia Acessível vai ampliar atendimentos neste verão

Manchete

Prefeituras e vereadores recebem ICMBio para discutir Parque Serras do Araçatuba e Quiriri

Manchete

Marinha alerta para ventos de 60 km/h entre Guaratuba e São João da Barra