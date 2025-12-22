Estado publica edital da licitação da engorda das praias de Guaratuba

A intervenção inclui a modernização da Praia Central, Praia de Caieiras e Prainha, em um trecho de 4,7 quilômetros

O Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), publicou nesta sexta-feira (19) o edital para a contratação integrada da revitalização da orla de Guaratuba, no Litoral. O regime de licitação prevê os serviços de arquitetura e engenharia, com elaboração dos projetos básico e executivo, até a execução da obra. O prazo estimado é de 24 meses a partir da assinatura da ordem de serviço. O orçamento nesse formato de contratação é sigiloso, conforme determinação legal, mas será divulgado depois da abertura das propostas.

A intervenção em Guaratuba segue o modelo aplicado em Matinhos e inclui a modernização da Praia Central, Praia de Caieiras e Prainha, em um trecho de 4,7 quilômetros.

De acordo com os estudos técnicos que embasaram o projeto, haverá obras de engorda da faixa de areia de até 100 metros, melhorias nos sistemas de drenagem para mitigar efeitos de alagamentos e a construção de novos guias de corrente, espigões e headlands. O montante estimado é 1,1 milhão de m³ de areia na execução do alargamento, retirada de duas jazidas do próprio oceano. O maquinário usado será similar ao da Orla de Matinhos.

Além disso, estão previstos a construção e recuperação de calçadas, pavimentos, ciclovias, pistas de caminhada, iluminação, paisagismo e acessibilidade. “No dia da emancipação política do Paraná anunciamos mais uma grande obra para o nosso Litoral. Essa modernização se soma ao projeto da Ponte de Guaratuba e das obras nas rodovias para transformar a cidade. Vamos levar mais qualidade de vida a quem mora no município e atrair cada vez mais turistas para gerar desenvolvimento”, disse o governador Ratinho Junior ao anunciar o edital, durante a abertura do Verão Maior Paraná 2026.

O projeto prevê, ao todo, nove estruturas marítimas voltadas para a mitigação e controle de processos erosivos ao longo da orla, para aumentar a capacidade de vazão de água da chuva para o mar e melhorar a balneabilidade das praias. São cinco guias de corrente (dois na Praia Central e três na Prainha), dois espigões em Caieiras e dois headland (Praia Central e Prainha), com a implantação de 15.563 tetrápodes.

Já as obras de drenagem têm como objetivo facilitar o escoamento das águas acumuladas na cidade em direção ao mar e mitigar inundações e alagamentos na área urbana. Essas intervenções também buscam solucionar problemas de lançamentos indevidos de águas contaminadas no mar, que causam odores e prejudicam a balneabilidade.

Haverá readequação das estruturas de macrodrenagem e microdrenagem. Serão, ao todo, 1.740 metros de obras macrodrenagem e 3.384 metros de dispositivos de microdrenagem.

O secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, disse que a nova obra terá um impacto econômico muito grande para a cidade. “É mais uma obra que projeta o futuro do Litoral, berço da nossa história e que tem uma importância muito significativa para o Paraná”, disse.

“Depois da revitalização da Orla de Matinhos e do início do projeto em Pontal do Paraná agora estamos dando sequência com Guaratuba. É um projeto desenvolvido por muitos técnicos e que vai mudar para sempre a história da cidade”, disse o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

“Nós vamos ter uma outra cidade com a ponte e essa revitalização das orlas. Sucesso total. E ainda com a duplicação da estrada de Garuva, que vai ser assinada amanhã, o aeroporto que está sendo ampliado, enfim, uma série de obras que vão mudar a cidade”, disse o prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense.

Estacionamento, restinga e arborização

A revitalização urbanística se dará em uma área total de aproximadamente 92.400 m² e prevê 174 vagas de estacionamento, 37.827,95 m² de implantação de restinga, plantio de 165 unidades de árvores ornamentais, plantio de 119 unidades de espécies arbustivas e o plantio de 2.630 m² de grama santo agostinho.

Estão previstos também a construção e recuperação de calçadas, pavimentos, ciclovias, pistas de caminhada, iluminação, tampas em madeira, mobiliário urbano, paisagismo e acessibilidade.

