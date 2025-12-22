Estado repassa R$ 39,4 milhões para ampliar aeródromo de Guaratuba

Ratinho Junior assinou convênio que prevê ampliação da pista e sinalização para aumentar segurança das operações, inclusive em condições climáticas adversas

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou neste sábado (20) o convênio para a reforma e ampliação do aeródromo de Guaratuba, no Litoral do Paraná. O anúncio foi feito durante o evento que marcou a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da PR-412 entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, reforçando o pacote de investimentos do Governo do Estado em infraestrutura e mobilidade na região.

O convênio prevê investimento de R$ 39,4 milhões para a modernização completa do aeródromo municipal. Com o convênio firmado, o Governo do Paraná repassa os recursos à prefeitura de Guaratuba, que será responsável pela execução da obra. O projeto técnico foi desenvolvido pelo Paraná Projetos, órgão estadual especializado na elaboração de projetos de engenharia para obras públicas .

Entre as principais intervenções previstas está a ampliação da pista de pouso e decolagem, que passará dos atuais 1 mil metros para 1.300 metros de comprimento, além do alargamento de 18 para 23 metros. A adequação atende às normas da aviação civil e permitirá a operação segura de aeronaves maiores, ampliando a capacidade do aeródromo para a aviação regional e executiva.

Santa Catarina

O governador destacou a importância da revitalização do aeródromo para a saúde, o turismo e a integração regional. “O aeródromo de Guaratuba é estratégico para o Litoral. Com a ampliação, vamos garantir atendimento aéreo em situações de emergência, apoio à saúde e mais condições para o turismo e o desenvolvimento da região. É um investimento que melhora a vida de quem mora aqui e fortalece toda a região”, avaliou.

“A obra vai atender Guaratuba, mas também os municípios de Santa Catarina. São quase R$ 40 milhões em investimento, um aeroporto que vai salvar vidas e trazer muito desenvolvimento para o Litoral”, complementou o secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O projeto também contempla a implantação de nova pista de táxi, além da ampliação do pátio de aeronaves, que terá área aproximada de 4.800 metros quadrados, com capacidade para receber até duas aeronaves simultaneamente. As melhorias aumentam a eficiência das operações e preparam a estrutura para um crescimento da demanda aérea no Litoral .

Segurança

Outra frente importante da obra é a modernização dos sistemas de sinalização e segurança. Está prevista a implantação de nova sinalização horizontal com pintura retroreflexiva, além de balizamento luminoso em LED, que amplia a visibilidade da pista e das taxiways e aumenta a segurança das operações, inclusive em condições climáticas adversas.

O projeto inclui ainda reforço no cercamento e na segurança patrimonial do aeródromo, com a substituição da estrutura existente por nova cerca e muro de concreto, impedindo acessos não autorizados à área operacional. Também estão previstos estudos ambientais e medidas de mitigação, além de eventuais desapropriações necessárias para garantir a expansão conforme as normas de segurança aeronáutica.

“O aeródromo faz parte da estrutura da cidade. Ele melhora o turismo, ajuda na área da saúde, principalmente em situações de emergência, quando é preciso fazer uma remoção rápida. Com esse investimento, vamos qualificar o receptivo e dar mais segurança e agilidade nesses atendimentos”, afirmou o prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense. Segundo ele, a prefeitura deve abrir a licitação para a obra em fevereiro de 2026.

Localizado a cerca de 4,5 quilômetros do centro da cidade e com acesso facilitado pela PR-412, o aeródromo de Guaratuba é considerado um equipamento estratégico para o desenvolvimento regional. A modernização da estrutura fortalece o turismo, amplia o suporte a operações de emergência e reforça a integração logística do município com o restante do Estado.