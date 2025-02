AMP e Itaipu capacitam 18 mil servidores municipais no Paraná

AMP e Itaipu capacitam 18 mil servidores municipais no Paraná

Formatura da primeira turma do Programa, dezembro, em Curitiba | foto: Jonathan Nenemann / AMP

A formatura do projeto Itaipu AMP 4.0 será no dia 27 de fevereiro, em Cascavel, e encerrará a capacitação de 18 mil servidores municipais das 399 cidades do Paraná. O programa é coordenado pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Itaipu Binacional e 19 associações regionais.

A qualificação proposta pelo presidente da AMP, Edmar Santos (PSD) alcançou áreas como autismo, licitações e contratos, alfabetização e letramento, e gestão do esporte e lazer.

Os primeiros 500 alunos do Programa de Capacitação AMP 4.0 foram formados no dia 17 de dezembro de 2024, em Curitiba. O programa, coordenado pela Itaipu em parceria com a AMP, teve um investimento da Binacional de R$ 48 milhões.

Fundamental

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, avalia que o programa é fundamental para reduzir a desigualdade na qualidade dos serviços públicos dos municípios paranaenses. “A ideia da Itaipu é que o profissional da menor e mais pobre cidade do Paraná tenha o mesmo preparo do servidor público da cidade com maior arrecadação”.

“Uma cidade como Curitiba, Ponta Grossa, Maringá e Londrina pode oferecer qualidade em várias áreas. Já uma cidade pequena, como Mato Rico, não consegue oferecer com recursos próprios. Mas a população paranaense é a mesma e precisa da mesma qualidade de serviço. Esse programa nos mostra que estamos cumprindo a missão que nos foi determinada pelo presidente Lula, de reduzir a desigualdade entre os municípios”, completou.

O programa está formando 18,7 mil servidores. Os cursos foram nos formatos de Educação a Distância (EaD) e presencial, com cinco encontros em todas as 19 cidades-sede das 19 associações regionais de municípios do Paraná.

Segundo o presidente da AMP este é o maior programa de capacitação e MBA que o Paraná já teve, o que vai elevar o nível profissional em todos os municípios nas quatro áreas de interesse escolhidas pela associação.

“Sem a participação da Itaipu, sem envolvimento dos prefeitos e das prefeitas, das associações regionais, mas principalmente dos servidores, não seria possível um projeto desse tamanho”, disse Edmar Santos.